الجامعة القاسمية تحتفي بـ«فرسان القراءة»

المصدر: الشارقة - البيان

كرمت الجامعة القاسمية طلبتها الفائزين بمسابقة «فرسان القراءة»، التي هدفت إلى إظهار مواهب الطلبة الأدبية من خلال تلخيص كتاب «السيدة الشارقة»، الذي اختارته الجامعة كمجال للتنافس بين الطلاب والطالبات على قراءته والاستفادة من محتواه.

ودرجت الجامعة القاسمية ضمن باقة فعالياتها التنشيطية للطلبة وفي إطار خطتها في مجال إثراء قدراتهم الابداعية في كافة المجالات وحفزهم للتعلق بالقراءة والاطلاع على مكنونات ما بها من شتى العلوم والمعارف أن تضع للطلبة إصداراً نوعياً وخاصة أنه يتمثل في عنوانه اللافت «السيدة الشارقة» للكاتبة الفرنسية فابيين هيربان، والتي سردت فيه تجاربها مع إمارة الشارقة.

وتأهل 3 طلبة كأفضل أعمال متميزة حصدت الجوائز الأولى، حيث نالت المركز الأول الطالبة مريم صو من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وجاءت في ثانية الطالبة عائشة أحمد صوندي من كلية الآداب والعلوم الإنسانية وحلّ عبدالمؤمن ديرا من كلية القرآن الكريم ثالثاً.

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