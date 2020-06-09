12 فائزاً خلال ستة أسابيع في «صور من المنزل»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن المهرجان الدولي للتصوير الفوتوغرافي «إكسبوجر»، أن عدد المشاركات المتقدمة للمنافسة على مسابقة «#صور_من_المنزل» الأسبوعية، التي اختتمتها مؤخراً، وصل إلى 7803 مشاركات من 83 دولة من مختلف أنحاء العالم، ما يؤكد نجاح الرؤية التي انطلقت منها في توفير مساحة إبداعية لعشاق التصوير، للتعبير عن مواهبهم الفنية، من خلال مشاركة صور تروي قصصاً فريدةً من حياتهم اليومية خلال فترة الحجر المنزلي.

ضمن حدود منازلهم، أو بلقطات مأخوذة من نوافذ بيوتهم. وتولت لجنة تحكيم مستقلة، تقييم المشاركات كل أسبوع، بناءً على نظام النقاط الخمس، واختيار الفائزين وفق معايير أساسية، تتضمن التكوين، والجودة التقنية، والإضاءة، ومستوى التمييز والإبداع، حيث توجت المسابقة 12 فائزاً على مدى ستة أسابيع، ومنحتهم جوائز نقدية، وصلت قيمتها إلى 10.500 دولار أمريكي، حيث حصل الفائز بالمرتبة الأولى كل أسبوع على جائزة قدرها 1000 دولار أمريكي.

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