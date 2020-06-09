الأدباء يتحدون «كورونا» بإصدارات جديدة

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

إلغاء الفعاليات الثقافية، وتأجيل معارض الكتب، بسبب جائحة «كورونا»، دفع الكُتاب والأدباء العرب المقيمين في دولهم العربية، أو في دول أوروبا، إلى زيادة نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى مواقع الإنترنت المختلفة، ما يحقق حضورهم، ولكن بطريقة مختلفة هذه المرة، لأنه حضور افتراضي، غير أنه يحقق لهم التواصل مع القُراء بشكل أكبر، كما يتيح لهم المشاركة في ندوات افتراضية نظمتها أكثر من جهة.

تعليق

التعليق على تداعيات فيروس «كورونا»، لم يغب عن حسابات الأدباء، مثل الكاتب السوداني د. أمير تاج السر، الذي كانت قد ترشحت روايته «صائد اليرقات» عام 2011، للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية. إذ كتب قائلاً: «لم يعد أحد مهتماً بمنشورات الثقافة أو الجمال، ندخل يومياً نعزي بضحايا «كورونا» ونخرج».

كما أعلن في منشور آخر، عن صدور طبعة جديدة من روايته «توترات القبطي»، عن دار خطوط في عمان.

وقرأ مرة أخرى مقطعاً من روايته الأخيرة «غضب وكنداكات»، إلى جانب هذا، نشر بعض الحوارات أو الأعمدة الموقعة باسمه، وكانت ظهرت أخيراً في بعض من الصحف، التي تصدر من أماكن مختلفة في العالم العربي.

كما تحدث تاج السر في بداية الإعلان عن فيروس «كورونا»، عما عرف بـ «أدب الأوبئة»، متخذاً مثالاً على هذا، روايته الصادرة عام 2012 بعنوان «إيبولا 76»، حيث قدم من خلالها صراع الإنسان مع الأوبئة، الذي تجسد هذه المرة بشكل «وباء كورونا».

رصد

الروائية العراقية إنعام كجه جي، المقيمة في باريس، التي وصلت اثنتان من رواياتها إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية، «طشاري» عام 2014، و«النبيذة» عام 2019، تحدثت عن يوميات الوباء في عزلتها، بعد أن قالت:

«لا عقل للتركيز في رواية جديدة»، كما رصدت مشاهد من الاحتفاء بالصف الأول، عبر فيديو قصير، قالت عنه «جيراني في باريس يخرجون إلى الشرفات في الثامنة، ليصفقوا امتناناً للأطباء والممرضين والمسعفين الذين يتصدون لكورونا»، كما عرضت غلاف مجلة، وعلقت: «ممرضة فرنسية أزاحت صور الممثلات عن غلاف «باري ماتش».

وعرضت صورة كتبت عليها «الروائي المصري علاء الأسواني، يتحدث حالياً من قناة آرتي الفرنسية، وهو محتجز في مرسيليا، التي جاءها لمناسبة أدبية، ولم يعد قادراً على العودة إلى مقر إقامته في نيويورك».

أما الروائي الأردني، يحيى القيسي، المقيم في بريطانيا، فقد أعلن عن روايته الأخيرة «حيوات سحيقة»، التي يمكن للُقراء طلبها عن طريق أحد المواقع الإلكترونية.

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