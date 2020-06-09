«حوارات الثقافة للجميع» تواصل نشاطها مع جلسة حوارية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

تتابع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تنظيم سلسلة الجلسات الحوارية الافتراضية «حوارات الثقافة للجميع»، مع جلسة جديدة تجمع نخبة مواهب المجتمع الفني الإماراتي.

وسيتمّ بث الجلسة مباشرةً على «يوتيوب»، في تمام الساعة 9 من مساء اليوم، ويترأسها محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي.

وقال محمد المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «تستكشف هذه الجلسة من «حوارات الثقافة للجميع»، رؤى بعض من أبرز الفنّانين في دولتنا، ومصادر إلهامهم، والتحديات التي تواجههم، وذلك في ظل ما شهده القطاع الثقافي من تقدم كبير في السنوات الأخيرة.

إنني على ثقّة بأن الجلسة ستقدم محتوى غنياً بالمعارف، حيث تتعمق في الممارسات الفنية، ومصادر إلهام أكثر العقول تأثيراً وإبداعاً في الدولة، لنستفيد من أفكار شخصيات مارست دوراً فاعلاً، في بلورة المشهد الفني المحلي، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الثقافي، وضمان استمرار النمو الفني، في دولة الإمارات وخارجها».

تتمحور الجلسة المقامة تحت عنوان «المجتمع الفني: نظرة مستقبلية»، حول المجتمع الفني الإماراتي، بمشاركة كوكبة من الفنانين المتميزين في دولة الإمارات، بما فيهم، عفراء الظاهري، ونجوم الغانم، وفرح القاسمي، وشيخة المزروع، ومحمد كاظم، وطارق الغصين، ورامين حائري زاده، وروكني حائري زاده، وحسام رحمانيان، وجميعهم كان لهم دور جوهري في رسم ملامح المشهد الفني المحلي، حيث أسهم كلّ منهم في دعم المؤسسات الثقافية والفنية في دولة الإمارات وخارجها، من خلال ممارساتهم الفنية المتنوعة، وبصفتهم لاعبين رئيسين ورواداً في المشهد الفني الإماراتي.

كما تتطرق الجلسة إلى مناقشة الممارسات الفنية للمشاركين، وبحث مواضيع أوسع، تتعلق ببيئاتهم المبتكرة، والقضايا المتعلقة بصناعة الفن حول العالم، بهدف تحفيز التفكّر بمستقبل القطاع الإبداعي، من خلال استكشاف مواضيع مختلفة.

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