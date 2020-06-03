أكاديمية الشعر تُصدر «صوت أسمر»

المصدر: أبوظبي - البيان

صدرت عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، مجموعة شعرية بعنوان «صوت أسمر» للشاعر العراقي عبدالمنعم الأمير الذي شارك في برنامج «أمير الشعراء»، وكان واحداً من نجوم موسمه الخامس.

تضم المجموعة ما يزيد على أربعين قصيدة قصيرة ومتوسطة، جاءت كلها في 110 صفحات من القطع الصغير، اختار لها الشاعر عناوين ذات دلالات ذهنية وخيالية بشكل كبير، منها: «حوار هادئ مع امرأة صامتة، شيء من غبار الأمنيات، أحلام الفتى الذي كان، تحولات طفل، طواف في جبة المعنى، لا شيء غيرك، خيل المسافات، دروب، عنوانها الريح..» وكعتبة لدخول المجموعة، يضع الشاعر إهداءً ملفتاً: «إلى امرأة هي كل النساء.. هدهدها القلبُ فصارت مدينة».

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