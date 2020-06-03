مشروعات ومبادرات نوعية تثري الحراك الثقافي في دبي

المصدر: دبي – رشا عبد المنعم

تستعيد المؤسسات الثقافية والفنية في دبي نشاطاتها وبرامجها المقررة لموسم الصيف، تماشياً مع قرار المجلس التنفيذي بالاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية في دبي، حيث يعد الحراك الفني والثقافي في دولة الإمارات من أكثر الأدوات إلهاماً على صعيد توثيق العلاقات المجتمعية، وتفعيل الحوار المتبادل عبر لغته العالمية وقطاعاته الإبداعية، ودورها الريادي في تعزيز الوعي وطرح الرؤى لمواجهة تحديات جائحة كورونا التي أسهمت إجراءاتها في تحول الملايين من الأشخاص إلى الثقافة، كمصدر للمعرفة والترفيه والاطلاع.

ماراثون دبي

يقول بابلو ديل فال، المدير الفني في «آرت دبي»: إن «مجموعة آرت دبي» سارعت للاستجابة للتحديات المباشرة التي فرضتها أزمة «كوفيد 19»، حيث قامت في شهر مارس بإطلاق «منتدى الفن العالمي» أول مؤتمر فني رقمي من نوعه تحت شعار «موجز أخبار الساعة»، ونظمت «ماراثون دبي للأفكار» بالتعاون مع «هيئة الثقافة والفنون في دبي».

وفي إطار تجهيزاتنا للنسخة المقبلة من المعرض في شهر مارس 2021، نعمل حالياً على تطوير مبادرات فريدة من نوعها دعماً للمعارض والفنانين المشاركين، بما في ذلك البرامج الفعلية والرقمية، وسنعلن عنها جميعاً بعد فصل الصيف.

مبادرات تفاعلية

من جانبها، أكدت ميت ديغن-كريستنسن، مدير «أسبوع دبي للتصميم» أن أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأضخم في المنطقة، يستعد للانطلاق هذا العام من 9 إلى 14 نوفمبر 2020، في ظل تركيز خاص على وضع تصور جديد للمستقبل.

وسنعلن قريباً عن الجوانب المعدلة في برنامجنا، بما فيها مبادرات التعاون الفريدة بين الفروع المتعددة، والتجارب الأصيلة التي تجمع بين ممارسات التباعد الاجتماعي والفرص المخصصة للمجتمع، والتي تركز أولاً على المبدعين المحليين والإقليميين، إضافة إلى قائمة من الأنشطة الرقمية الجديدة للتصدي للقضايا الملحة وتثري فرص الحوار والتفاعل المتواصل مع جمهورنا العالمي.

تطوير المشاريع

ويشير تاديو بالداني كارافيري، العضو المنتدب، معرض الخريجين العالمي، إن المعرض هو الأول من نوعه على مستوى العالم يطلق مبادرة تهدف إلى التصدي للمسائل المرتبطة بوباء «كوفيد 19» في شهر مارس. وقد تلقينا 400 مشروع من مؤسسات عالمية، وسنبدأ قريباً بتطوير المشاريع المختارة في دبي.

ويأتي ذلك استناداً إلى المبدأ الأساسي الذي قام عليه «معرض الخريجين العالمي» في دعم تطوير الحلول للتحديات العالمية، لا سيّما أن شبكة المعرض تضم 260 جامعة في ست قارات، وتعد بذلك منصة متنامية ومتعددة الفروع لإيجاد الحلول لأبرز المشاكل.

مهرجان العمارة

وتوضح خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم: نتطلع لاستضافة عدد من الفعاليات الثقافية، حيث سيعود أسبوع دبي للتصميم في نوفمبر وSole DXB في ديسمبر. كما أننا نعمل أيضاً على إطلاق أول مهرجان لفن العمارة في نوفمبر، ونهدف منه لدعم شركائنا في هذا المجال.

عودة المعارض

وتؤكد أنطونيا كارفر - المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل، أن المؤسسة بادرت منذ بداية الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا إلى اعتماد الإنترنت كمنصة لها تمثل أداة فاعلة للتعلم ولدعم المجتمع والمشاركة الواسعة في الفنون، ونحن سعداء لكوننا نستأنف الترحيب مجدداً بالزائرين في مركز جميل للفنون، لكي يستمتعوا بالمعارض المتنوعة مثل معرض مايكل راكوفيتز الثري والذي حظي باهتمام عالمي وشعبية واسعة.

إضافة إلى أعمال لبنى شودري «متروبوليس» المكونة من 1000 قطعة فَنية. واعتباراً من 10 يونيو، سيتمكن زوارنا الكرام من خوض تجربة ثلاثة معارض جديدة لكل مِن الفنانين تيسير البطنيجي ولورنس أبو حمدان ولاريسا صنصور.

أطفال

ويقول عادل عمر، مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل؛ إن المركز يسعى للوصول بخدماته الفنية والثقافية، سواء عن بعد أو عن قرب إلى جميع الأطفال في دولة الإمارات، من خلال تقديم العديد من الورش في جميع المجالات الإبداعية، مع ضرورة التزام من يتطلب عملهم تواجدهم في مقر المركز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

البرنامج الصيفي

ويعتقد كرم حور مدير التسويق والاتصال في «مركز تشكيل» إن جميع العاملين في القطاع الثقافي في الإمارات عامة وفي دبي خاصة، يتعاونون معاً لاستمرار تحريك عجلة الحراك الثقافي.

فقد رأينا جلياً الجهود المبذولة خلال فترة الجائحة في تحويل المحتوى الثقافي إلى رقمي عبر عدد من الأنشطة والمبادرات للمراكز الثقافية في الدولة، ما ساهم في زيادة عدد المتابعين والزوار والمتفاعلين مع هذه الأنشطة الثقافية. ومع عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً، سيكون المحتوى الرقمي رافداً للأنشطة الثقافية الفعلية إلى جانب البرنامج الصيفي هذا الشهر (الذي يستمر لنهاية شهر سبتمبر) عدداً من الفعاليات أبرزها: محاضرات تشكيل المسائية، وهي محاضرات شهرية يقيمها المركز بالتعاون مع أساتذة ومحاضرين من مختلف أنحاء العالم.

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