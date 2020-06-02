ماجستير السياسات والإدارة الثقافية من «المورد الثقافي» و«جامعة الحسن الثاني»

المصدر: بيروت – المورد الثقافي

أعلنت كل من مؤسسة المورد الثقافي وجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، عن فتح باب التقدّم للدورة الثانية من ماجستير السياسات الثقافية والإدارة الثقافية، الذي يمتدّ لسنتين ويُدرّس باللغتين العربية والإنجليزية في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، بن مسيك، التابعة لجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء في المغرب.

أسّس المورد الثقافي هذا الماجستير بالشراكة مع جامعة الحسن الثاني، وبالتعاون مع جامعة هيلدسهايم في ألمانيا وكرسي اليونسكو التابع لها للسياسات الثقافية للفنون في التنمية والوكالة المغربية للتعاون الدولي، وبدعم من مؤسسة «فورد».

وهو يهدف إلى بناء جيل جديد من الباحثين والمديرين الثقافيين وصانعي السياسات الثقافية والأكاديميين القادرين على المساهمة في النشاط الثقافي في بلدانهم وفي المنطقة العربية، وتتوفر لديهم قدرات متميزة في التخطيط الاستراتيجي والإدارة الثقافية والسياسات الثقافية، ما يمكّنهم من تولّي دور جوهري في تطوير القطاع الثقافي الحكومي والصناعات الإبداعية والقطاع الثقافي المستقل.

كما يسعى البرنامج إلى بناء القدرات اللازمة التي تمكّن الطلاب من لعب دور فاعل في تعزيز حرية التعبير والحق في الثقافة والتعاون الثقافي الإقليمي والعمل الثقافي على نحو احترافي.

يقدّم البرنامج منحاً دراسية جزئية ومنحاً صغيرة لدعم مشاريع التخرّج، إضافة إلى المشاركة بالأكاديمية الصيفية التي تقام بالشراكة مع جامعة هيلدسهايم في ألمانيا. كما يقدّم البرنامج أيضاً منح تنقّل ودعماً في الإجراءات الإدارية واللوجستية وتأشيرات الدخول والحصول على إقامة للطلاب المقيمين خارج المغرب.

ويشترط بالمتقدّمين أن يحملوا شهادة جامعية من أي جامعة عربية أو غير عربية، ويُفضّل أن تكون الشهادة في مجال من المجالات التي يتناولها برنامج الماجستير، أن يكون لديهم خبرة ثلاث سنوات على الأقل في مجال السياسات الثقافية أو الإدارة الثقافية أو إدارة الفنون أو الأبحاث الثقافية، أن يتقنوا اللغتين العربية والإنجليزية وأن يكونوا من إحدى الدول العربية (من كل الإثنيات ودون استثناء غير المواطنين)، سواء كان مكان الإقامة داخل أو خارج المنطقة العربية.

آخر موعد للتقدّم هو يوم 10 يوليو 2020، الساعة 4:00 عصراً (بتوقيت بيروت). ويمكن للمهتمين من المغرب التقدّم من خلال الموقع الإلكتروني لجامعة الحسن الثاني، والمهتمين من الجنسيات الأخرى لملء الاستمارة وإرسالها مع الوثائق المطلوبة إلى البريد الإلكتروني master@mawred.org.

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