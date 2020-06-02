10 آلاف كتاب لثلاثة آلاف أسرة من مبادرة «جليسك كتابك» في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

أنهى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة المرحلة الأولى من مبادرة «جليسك كتابك» التي استمرت لمدة شهر، وزع خلالها عشرة آلاف عنوان، تنوعت ما بين الدراسات التاريخية والبحوث الأدبية والاجتماعية والثقافية، علاوة على توزيع ألفي نسخة من إصدارات المكتب الإعلامي.

وقال محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة: في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتكريس عادة القراءة لدى أهالي إمارة الفجيرة، وزيادة الدافعية للعطاء، جاء إطلاق مبادرة «جليسك كتابك» كمبادرة معرفية متميزة، لتعزيز الاهتمام بالقراءة وتهيئة البيئة الملائمة للإبداع وفق الهوية العربية.

وأوضح الضنحاني أن أهمية المبادرة تكمن في إيصال الكتاب إلى القارئ في منزله، في ظل الظروف الراهنة، التي تتطلب التزام الأهالي في بيوتهم، وخاصة بعد إغلاق المراكز الثقافية والمكتبات العامة، مؤكداً على أهمية تعزيز الهوية الوطنية للأجيال القادمة ودعم عادة القراءة وتطوير أدواتها ومخرجاتها.

وتهدف المبادرة إلى تكريس ثقافة القراءة ونشر المعرفة بين أفراد المجتمع المحلي في الفجيرة، من خلال توزيع الكتب مجاناً على أهالي الإمارة وإيصالها إلى منازلهم، التزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس «كورونا» المستجد.

يذكر أن المرحلة الأولى من مبادرة «جليسك كتابك» شملت خمس عشرة منطقة في الفجيرة، واستفادت منها نحو 3000 أسرة. وهذه المبادرة التي أطلقها المكتب الإعلامي في حكومة الفجيرة، انضمت إلى الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع» التي شملت كل أنحاء الإمارات، حيث تكاتفت فيها الجهود، للتصدي لفيروس «كورونا» المستجد.

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