«شدو الحروف» يضيء على تراث ماجد بن علي النعيمي

المصدر: (الشارقة - البيان)

تناول د.عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، الشاعر «ماجد بن علي النعيمي» حيث انتقى مجموعة من قصائده للحديث عن تجربته الأدبية ودوره في إثراء الحركة الشعرية الإماراتية، وذلك في البرنامج التراثي الشعري «شدو الحروف».

وقال المسلم: «ولد الشاعر ماجد بن علي النعيمي في إمارة عجمان عام 1924، وكان شاعراً فذاً ومميزاً، كتب الشعر منذ نعومة أظفاره ولزمه حتى وفاته عام 1947، بعمر مبكر إثر حادثة مأساوية أنهت حياته».

وأضاف المسلم: «وكتب الشاعر قبل رحيله قصيدة جميلة بعنوان «يوم أفكر في معانيكم» يصف فيها حالته، وكأنه كان يعلم بوفاته ويشعر بدنو أجله، ورغم حياته القصيرة إلا أنه كان غزير الإنتاج، وله الكثير من القصائد الجميلة، ولكن تبقى الأجمل في شعره قصيدة «يا حبيب القلب» التي كانت مساجلة شعرية مع الشاعر راشد الخضر».وختم المسلم حلقته عن الشاعر الراحل ماجد بن علي النعيمي بالقول إنه لو قدر له أن يعيش أكثر، لأورثنا درراً من القصائد، ورغم غيابه ورحيله المبكر إلا أن قصائده ستبقى في الوجدان والذاكرة.

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