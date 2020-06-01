«أبوظبي للثقافة» تناقش حاضر صناعة النشر في ظل «كورونا»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

نظمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، ندوة عن تسويق الكتاب في الأزمة الحالية، بعنوان «تحديات تسويق الكتاب العربي في ظل الأزمة الراهنة»، شارك فيها مجموعة من الخبراء والمختصين في صناعة وتسويق الكتاب، بالإضافة إلى عدد من أصحاب ومديري دور النشر عربياً ودولياً.

شارك في الندوة كل من الدكتور عماد الدين الأكحل مؤسس ومدير شركات إبييدي لبيع ونشر الكتب الورقية بالمملكة المتحدة ومصر، ومحمود لطفي السيد، شريك ومؤسس لمكتبة ودار تنمية للنشر والتوزيع بمصر، ومحمود عبد الرحمن الصعيدي، المدير التنفيذي لدار خبراء الكتاب للنشر والتوزيع بالسعودية، ومحمد عبد الله نور الدين، أحد مؤسسي دار نبطي للنشر في الإمارات، وأحمد الحيدر، شريك ومؤسس في بلاتينيوم بوك للنشر الكويت. وأدارتها الكاتبة والمترجمة مليحة العبيدلي. وذكر الدكتور عماد الدين الأكحل، أن الكاتب عادةً ما يبدع في وقت الأزمات، ويستلهم منها وحي الأفكار الخلاقة، ولكن في الظروف الراهنة، تقف أمامنا عقبة إيجاد الناشر القادر على المخاطرة، نظراً للصعوبات التي تواجه دور النشر حالياً، واختفاء فرص تسويق الكتب في المعارض المتخصصة، الأمر الذي جعل القارئ يلجأ إلى الكتاب الإلكتروني.

ورجح محمود عبد الرحمن الصعيدي، تأثر قطاع النشر سلباً بسبب أزمة «كورونا».

وتطرق محمد عبد الله نور الدين، للتحديات التي تواجه صناعة الكتاب في ظل الجائحة. وقال أحمد الحيدر، إنّ الناشر يستهدف المعارض كمنصة رئيسة لنشر الكتاب وطرحه أمام القارئ، والمنفذ الرئيس الثاني هو المكتبات.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز