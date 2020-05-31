مهرجان شعري افتراضي احتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، احتفاءً بيوم الكاتب الإماراتي، مهرجاناً شعرياً من تاريخ 4 – 6 يونيو 2020 ويضم المهرجان ثلة من الشعراء والمبدعين الذين لهم أثرهم ومكانتهم في ساحة الإبداع عامة والشعر خاصة، إضافة إلى مجموعة من الشعراء الشباب.

وبهذه المناسبة صرح د. محمد حمدان بن جرش الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات قائلاً: يأتي هذا المهرجان تجسيداً لاهتمام اتحاد الكتاب بالكاتب الإماراتي، الذي بلغ شأواً عالياً في العطاء والإبداع والإنجاز، وسيقام من خلال القنوات الافتراضية حتى يتمكن الجمهور من متابعة الأمسيات الشعرية عن بعد.

وأضاف الدكتور محمد حمدان بن جرش: لقد عكست الندوات والأمسيات الثقافية الافتراضية أن ابن الإمارات أثبت وفاءه وقدرته على مواجهة الأزمات والتحديات من مثل جائحة «كورونا».

واعتمدت اللجنة المنظمة للمهرجان الجدول التالي:

اليوم الأول: (الخميس الموافق 4 يونيو) تقام الأمسية الشعرية الأولى: وتشترك فيها الشاعرة الإماراتية هدى أمين الزرعوني والشاعرة العُمانية عائشة السيفية، وتديرها آمنة باروت. فيما تليها الأمسية الثانية (في نفس اليوم)، ويحييها الشاعر الإماراتي كريم معتوق، وتديرها الشاعرة شيخة المطيري.

ويشهد اليوم التالي، أمسيتان: الأولى تحييها كل من الشاعرة الإماراتية مريم الزرعوني والشاعرة الإماراتية عهود الخالدي، ويدير الأمسية ناصر البكر الزعابي. فيما يشارك في الثانية الشاعر البحريني مهدي سلمان، وتديرها صالحة عبيد حسن. أما في اليوم الثالث، فتشارك في الأمسية الأولى: الشاعرة الإماراتية فاطمة الطربان والشاعر الإماراتي حميد الشامسي، وتديرها د. فاطمة المعمري. ويطل الشاعر العُماني سيف الرحبي في الأمسية الشعرية الحوارية الثانية، وتديرها مريم حمود.

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