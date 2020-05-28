هيئة الشارقة للمتاحف تطلق معرضاً رقمياً للهواة والناشئين

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت هيئة الشارقة للمتاحف معرضاً رقمياً تحت عنوان «المتاحف من أجل المساواة: التنوع في أوقات الأزمات»، بهدف تشجيع الفنانين اليافعين، والهواة الناشئين على مشاركة إبداعاتهم الفنية، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف 18 مايو من كل عام.

وتم اختيار الأعمال الفنية، التي تشمل الرسومات والتصوير والتصاميم الرقمية والأعمال الفنية والشعر، من بين مجموعة كبيرة من المشاركات الإبداعية التي تلقتها الهيئة من فنانين ناشئين وهواة.

وانسجمت المشاركات مع شعار اليوم العالمي للمتاحف، «المتاحف من أجل المساواة: التنوع والشمول»، حيث سلطت الضوء على الحاجة الملحّة للإبداع خلال الجائحة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز