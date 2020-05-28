الشارقة للفنون تحتفي بأعمال مخرجات من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

المصدر: الشارقة - البيان

تقدم مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع منصة حبيبي كولكتيف، سلسلة من عروض الأفلام على الإنترنت، تبث في 29 مايو و12 و26 يونيو 2020، وتشمل أفلاماً قصيرة وروائية طويلة ووثائقية وتجريبية مميزة، لفنانات من العالم العربي.

تركز العروض المقررة ضمن هذا البرنامج، على ثيمة مختلفة في كل يوم، حيث يعرض في 29 مايو، تحت عنوان «باسم الحب: الهوية الذاتية في السينما النسائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أفلام قصيرة، تفكك السرديات السائدة في الروابط الأمومية، ومعايير الجمال، وقصص الحب والطهو وأرشفة الذكريات، وتوفر سبلاً بديلة للمشاهدة، من خلال إعادة كتابة الرموز المرئية عبر عيون «الآخر».

وعن طريق إدراك الفوارق التي تجمعنا، تظهر لنا هذه الأفلام، أن رؤيتنا لأنفسنا بأنفسنا، يمكن أن تكون الأكثر إبداعاً للوصول إلى حب الذات.

وتشمل عروض 29 مايو، خمسة أفلام، هي: «قصة حليب وعسل» (2011)، من إخراج بسمة الشريف (لبنان)، «كازينو المحار» (2018)، من إخراج بام ناصر (الولايات المتحدة)، «سقوط معيار الجمال: الأنف الإيراني» (2019)، من إخراج سحر غوريشي (المملكة المتحدة)، «طاقم الحياة» (2019)، إخراج موزة المطروشي (الإمارات العربية المتحدة)، و«شرقي» (2019)، من إخراج شاهين فلاحي (المغرب).

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