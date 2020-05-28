«ثقافة أبوظبي» تنظم جلسات تحفيزية حية

المصدر: أبوظبي - البيان

يشارك كل من المغامر البريطاني إدوارد مايكل غريلز OBE المعروف بـ«بير غريلز»، والمتحدث الملهم نك فيوجيسيك، ورجل الأعمال والكاتب روبرت كيوساكي في سلسلة من الجلسات التحفيزية الحية التي تنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عبر الانستغرام بداية من الليلة.

وتسعى الدائرة من خلال هذه الجلسات، والتي سيشرف عليها الكاتب ورجل الأعمال الإماراتي عمر البوسعيدي، إلى تثقيف وتحفيز الجماهير القاطنين في منازلهم خلال فترة التباعد الاجتماعي حول العالم، حيث سيتمكنون من مشاهدتها مباشرة عبر صفحة @AbuDhabiEvents على الانستغرام.

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