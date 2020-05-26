شومسكي يستشرف مشهد العالم ما بعد «كورونا»

المصدر: (نيويورك - أ ف ب)

رأى الفيلسوف الأمريكي نعوم شومسكي الذي يعد من آباء الألسنية الحديثة، أن الولايات المتحدة تتجه نحو الكارثة، نتيجة افتقادها استراتيجية اتحادية في مواجهة وباء «كوفيد 19»، وعدم وجود ضمان صحي للجميع فيها، فضلاً عن عدم إقرارها بخطورة التغيّر المناخي، وفق ما قال في حوار أجرته معه وكالة فرانس برس.

ويلزم شومسكي، المفكر اليساري المؤثر البالغ من العمر 91 عاماً، الحجر في منزله في مدينة توكسون الأمريكية منذ شهرين.

وأوردت مقتطفات من حوار مع شومسكي، صاحب مئات المؤلفات، حول كيف يحلل ما يجري في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من فيروس «كورونا»، فقال: لا يوجد إدارة متماسكة. يقود البيت الأبيض شخص لا يكترث إلا لسلطته والاستحقاقات الانتخابية.

وإجابة عن سؤال حول أي مشهد سياسي سيخرج برأيك من الأزمة في الولايات المتحدة والعالم؟ هل سنتجه نحو عالم أكثر ديمقراطية أو على العكس نحو تعزيز القومية والتطرف؟

أجاب: منذ وصوله إلى السلطة، فكك ترامب آلية الوقاية من الأوبئة كاملةً، فاقتطع من تمويل مراكز الوقاية من الأوبئة، وألغى برامج التعاون مع العلماء الصينيين الهادفة لتحديد الفيروسات المحتملة. الولايات المتحدة كانت غير مهيأة بشكل خاص. المجتمع (الأمريكي) مجتمع مخصخص، غني جداً، لديه ميزات كبرى (...) ولكن تهيمن عليه المصالح الخاصة.

وأضاف: أوروبا أسوأ من نواحٍ عديدة، في ظل برامج تقشف تزيد من مستوى الخطر، والهجمات ضدّ الديموقراطية، ونقل القرارات إلى بروكسل وبيروقراطية الترويكا غير المنتخبة (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي).

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز