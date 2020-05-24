إطلاق أحدث أعمال هبة القواس الارتجالية

المصدر: أبوظبي- البيان

بعد النجاح الكبير لحملة #الثقافة إنسانية_متحدون_دمتم_بخير، أطلقت مؤسسة HKI بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، فيديو جديداً للسوبرانو اللبنانية هبة القواس والخاص بأدائها الارتجالي «ألله يا ألله» من شعر معالي الدكتور عبد العزيز خوجة؛ وذلك بعد سلسلة فعاليات أطلقتها المجموعة عبر منصاتها الرقمية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي؛ خلال شهر رمضان الماضي، سعياً لتعزيز التضامن الإنساني والتكاتف المجتمعي عبر دعم الثقافة والفنون والتعليم، والتزاماً بالاستجابة الوطنية الشاملة في مواجهة الظرف العصيب الذي تمر به الإنسانية والمتمثل في انتشار وباء «كورونا».



وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «في ظروف مواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) نؤكد تضامننا مع الإنسانية جمعاء، وعملنا في إبراز الدور الإيجابي البنّاء الذي تقوم به الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يعكس تكاتف المجتمعات وتلاحمها في سبيل تجاوز تداعيات هذه الأزمة العالمية الطارئة».



وتابعت: «عبر أمسيتي «ابتهال» اللتين قدمتهما رائدة الغناء الأوبرالي العربي السوبرانو هبة القواس، سعينا لأن نستعيد إرثنا الثقافي وموروثنا الديني بأعذب الابتهالات وأروع مفردات التسبيح والمناجاة التي تمدّنا بالعزيمة على التخطي في سبيل عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وعودتنا جميعاً متحدين متكافلين إلى البذل والعطاء في سبيل الإنسان والإنسانية».



وصورت «القواس»، الفيديو الخاص بأدائها الارتجالي «ألله يا ألله»، خلال شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر عرضه عبر المنصّات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والشاشات العربية؛ ليحمل أبعاداً روحانيّة صوفيّة إنسانية عميقة في عناق فنّي مع موسيقى وأداء «القواس»؛ لينقل رسالة طمأنة ودعاء للإنسانية وهي تمرّ بالمحنة الأصعب في تاريخها الحديث.



خاضت السوبرانو هبة القوّاس، خلال شهر رمضان المبارك، تجربةً فريدة، مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، عبر بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة من خلال المشاركة في أمسية رمضانية ثقافية بعنوان «ابتهال»؛ لتظهر في أبهى تجليّاتها، وأصدق لحظاتها الفنية وأمتع أعمالها الموسيقية.



جدير بالذكر، أن مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ستقوم بإتاحة المواد المرئية الخاصة بالأمسيات المذكورة، عبر قنوات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية كافةً، إلى جانب إتاحتها جميع مصادرها الإلكترونية من محتوى رقمي معرفي وثقافي وفني وموسيقي، ومقتنيات الأعمال الفنية وغيرها من أنواع المنتج الثقافي الخاص بالمجموعة، عبر المنصات الإلكترونية للجمهور؛ وذلك في إطار حرصها على دعم خطة الاستجابة الوطنية الشاملة التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة جائحة (كوفيد 19)، وحرصاً منها على نشر ثقافة الإيجابية والسعادة، وتحفيز المجتمع للاستفادة من المصادر المعرفية الإلكترونية في ظل الحجر الصحي والإجراءات الوقائية.

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