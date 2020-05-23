«ثقافة أبوظبي» تطلق سلسلة قراءات قصصية للأطفال

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي سلسلة من الفعاليات الافتراضية ضمن مبادرة «نقرأ للأطفال» التي ينظمها «نادي كلمة للقراءة»، بمشاركة نخبة من أبرز الفنانين والنجوم من دولة الإمارات والعالم العربي الذين علقت أصواتهم في الذاكرة من خلال دبلجة وتقديم أصوات أبرز شخصيات المسلسلات الكرتونية مثل عدنان ولينا، والرجل الحديدي، وسنان، ومغامرات نحّول.

تهدف المبادرة إلى تشجيع الأطفال وتحفيزهم على القراءة وجعلها قيمة راسخة وجزءاً من تفاصيل عاداتهم الحياتية، إذ ستتم قراءة القصص المشوقة في جلسات افتراضية بأصوات الفنانين والنجوم وتصاحبها مؤثرات بصرية وخلفيات موسيقية مميزة.

تنطلق المبادرة بأربع جلسات قرائية يقدم خلالها أربع قصص للأطفال بأصوات كل من النجم الإماراتي فايز السعيد والفنانة العراقية إلهام أحمد والنجم العراقي فلاح هاشم والفنانة التونسية مي جلاصي، وتُبث جلسات القراءة على حسابات كلمة على التواصل الاجتماعي، كل يوم جمعة خلال شهري مايو ويونيو، في تمام الساعة الخامسة عصراً بتوقيت الإمارات.

ويقرأ الفنان فلاح هاشم كتاب «خبز الغيوم» للكاتبة بيك هي-نا، أمّا كتاب «التمساح اللطيف» للمؤلفة لوِشيا بانسياري فسيستمع إليها الأطفال بصوت الفنان فايز السعيد، وتقرأ مي جلاصي كتاب «بيت الفأر موريس» من تأليف إنغريد شوبرت، وديتر شوبرت، وتقرأ إلهام محمد كتاب «الذئب الذي سقط من الكتاب» تأليف تييري روبرشت. تأتي مبادرة «نقرأ للأطفال» ضمن سلسلة الأنشطة التي ينظمها نادي «كلمة» للقراءة بهدف ترسيخ مكانة اللغة العربية، قراءةً وكتابةً، والتي تتضمن برامج وفعاليات وورش عمل تهدف إلى تنشئة أجيال تتخذ من المعرفة سبيلاً نحو التنمية المستدامة.

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