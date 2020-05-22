الإمارات تبحث تطوير مسارات التعاون الثقافي مع فرنسا واليابان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في اجتماع عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي مع فرانك ريستر وزير الثقافة الفرنسي، تطوير مجالات التعاون الثنائي في القطاع الثقافي والإبداعي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات خصوصاً في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم بفعل تفشي كوفيد 19.

كما عقدت وزيرة الثقافة اجتماعاً عن بعد، مع هاغيدو كويتشي، وزير التربية والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا الياباني، لبحث العلاقات الثنائية في المجالات الثقافية والإبداعية. والذي عبر عن تطلع بلاده للمشاركة في إكسبو دبي، حيث يجمع الجناج الياباني بين الأنماط الزخرفية التقليدية اليابانية.

وأطلعت الكعبي الوزير الفرنسي على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات منذ بداية الأزمة الحالية، والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات الدولة لضمان استمرار عجلة الحياة.

واستعرض وزير الثقافة الفرنسي التدابير التي اتخذتها بلاده للتخفيف من تداعيات تأثير الأزمة الصحية في القطاع الثقافي منها إعادة فتح المكتبات ومحلات الكتب والمعارض، وكذلك المتاحف الصغيرة.

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