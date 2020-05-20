مجلس شما بنت محمد للفكر يستضيف الكاتبة العمانية هدى حمد

المصدر: العين - وام

استضاف مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة «عن بعد»، الكاتبة العمانية هدى حمد للنقاش حول روايتها «سندريلات مسقط»، وذلك في إطار شهر الثقافة الخليجية الذي أطلقته الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة المجلس، والذي يتناول كل أسبوع دولة خليجية منطلقا من البحرين عابرا الكويت ثم السعودية ومختتما أمسياته مع سلطنة عمان.

ورحبت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان بالكاتبة ووجودها في ختام لقاءات شهر الثقافة الخليجية، وعبرت عن تقديرها لسلطنة عمان وسعادتها بالحركة الأدبية خاصة الأدب النسوي الذي أصبح له كاتبات متميزات في السلطنة في السنوات الأخيرة.

بدورها عبرت الكاتبة هدى حمد عن عميق تقديرها وشكرها للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على الاستضافة.. مشيدة بالفارق الثقافي الذي يلعبه مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة.

وفي بداية النقاش حول الرواية أشادت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد في مداخلتها بالرواية وأحداثها وقالت: «نحن أمام رحلة في عمق المجتمع وأدوار المرأة فيه وما يواجهها في هذا المجال».

أسئلة محورية

وطرحت عضوات المجلس أسئلة محورية حول أحداث ومشاهد الرواية، إضافة إلى سؤال حول ردود الفعل لدى العمانيين حولها والهدف الرئيسي من كتابتها، وهل كانت أحداثها حقيقية أم خيالية وارتباطها بالقصة العالمية «سندريلا».

جدير بالذكر أن الكاتبة هدى حمد أبدت إعجابها بعمق الأسئلة وقوتها، موضحة أن الهدف الأساسي الذي رمت إليه هو التطرق للقضايا المهمشة.

وقدمت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في ختام الأمسية الشكر والتقدير للكاتبة على تلبيتها للدعوة، مؤكدة أن الرواية كانت منسابة في نعومة سردية شفافة من خلال الانتقال السردي ما بين الحكاية والحكاية، والعتبات التي قدمتها الكاتبة لكل حكاية من حكايا السندريلات كانت موفقة وكاشفة.

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