1500 مشارك يتجاوبون مع «#لنبدع_معاً»

المصدر: دبي - البيان

حققت حملة #لنبدع_معاً التي أطلقتها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عبر منصاتها الرقمية تجاوباً لافتاً من أفراد الجمهور في دولة الإمارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ استقطبت عدداً كبيراً من المشاركين الذين ساهموا بإبداعاتهم في بث رسائل التفاؤل والأمل والإيجابية بين أفراد المجتمع في ظل الظروف الراهنة التي فرضت عليهم التباعد الاجتماعي.

وفي مارس 2020 أطلقت «دبي للثقافة» حملة #لنبدع_معاً بهدف تشجيع المبدعين والمبتكرين وكل الأطراف الفاعلة في القطاع الثقافي أثناء التزامهم بالبقاء في منازلهم، إلى تقديم نتاجات إبداعية، كل في مجال تخصصه، لدعم حملة #خلك_في_البيت التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

وتطوع نخبة من الفنانين للمشاركة في مقطع فيديو قصير قامت بإنتاجه وإخراجه المخرجة وكاتبة السيناريو نايلة الخاجة عن بُعد بهدف الإسهام في ترسيخ دور الثقافة على النطاق الاجتماعي عبر دعوة المواهب الإبداعية في المجتمع الإماراتي إلى تقديم أنشطة إبداعية متنوعة. وسوف يتم عرض تلك الأعمال في عدد من الفعاليات والمهرجانات الفنية التي ستقيمها الهيئة مستقبلاً.

ونجحت الحملة في إلهام عدد كبير من الجمهور في الإمارات من شتى الجنسيات والثقافات لتقديم نتاجات ثقافية إبداعية تسهم في تعزيز تفاعل الجمهور مع القطاع الثقافي، حيث استقطبت أكثر من 1500 مشارك وحدوا طاقاتهم على أرض الإمارات تحت مظلة التضامن والتكاتف من أجل مجتمعهم، عبر عرض نتاجات ثقافية وإبداعية تظهر حبهم وانتماءهم إلى وطنهم المعطاء.

وجاء إطلاق هذه الحملة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى إثراء تجربة الجمهور الثقافية في ظل الظروف الصعبة الراهنة، وفي إطار جهودها الرامية إلى الارتقاء بالمشهد الثقافي في إمارة دبي، وتوثيق علاقة المجتمع بالأنشطة الثقافية عبر تشجيع المواهب المبدعة لعرض نتاجاتها من المنزل أمام شريحة واسعة من أفراد المجتمع.

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