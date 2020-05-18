الإمارات تبحث تعزيز التعاون الثقافي مع كولومبيا وكرواتيا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة مع كارمن فلاسكويز، وزيرة الثقافة في جمهورية كولومبيا فرص التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى تنمية التعاون في المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة يونسكو ودعم التراث الثقافي بين البلدين. كما عقدت معاليها اجتماعاً عن بعد مع نينا كورزينيك وزيرة الثقافة في جمهورية كرواتيا لبحث تعزيز العلاقات الثقافية.

وناقشت الكعبي مع كارمين كاماتشو تبادل الخبرات في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية والاستفادة من مبادرة «الاقتصاد البرتقالي»، التي تمثل إحدى أهم المبادرات التي تعمل بها الحكومة الكولومبية.

وعبرت معالي نورة بنت محمد الكعبي، في اجتماعها عن بعد مع نينا كورزينيك وزيرة الثقافة في جمهورية كرواتيا، عن تضامن دولة الإمارات مع كرواتيا بعد الزلزال الذي ضرب البلاد، وألحق أضراراً بالمتاحف وبعض الأماكن الثقافية، واستعرضت الإجراءات التي اتخذها القطاع الثقافي والإبداعي بالإمارات لإبقاء المجتمع على تواصل مع الحركة الفنية والإبداعية. وقالت: «نعمل على قياس حجم سوق الصناعات الثقافية والإبداعية، والتعرف على الفجوات في السياسات والتشريعات في هذا القطاع بهدف تعزيز منظومة الاقتصاد الإبداعي».

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