وزارة الثقافة تدعم المبدعين في مواجهة تحديات «كورونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت وزارة الثقافة وتنمية المعرفة البرنامج الوطني لدعم المبدعين العاملين بقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في مواجهة التحديات التي فرضها كوفيد 19، ويستهدف تقديم منح مالية للأفراد المستقلين والشركات الناشئة، ورواد الأعمال في مجالات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية لمساعدتهم على الصمود وتجاوز الصعوبات الناجمة عن كوفيد 19.

حيث ينفذ البرنامج بإشراف الوزارة وبالتعاون مع الشركاء الثقافيين في الحكومات المحلية والمؤسسات الإبداعية والصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات.

حيث سيقوم الصندوق باستقطاب المساهمات عبر المنصة الذكية وتوجيهها للمستحقين من المشاركين. ويعد هذا البرنامج ثمرة جهد مشترك بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة ومجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية والمؤسسات الثقافية في الدولة، ذلك عقب الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي لبحث كيفية توحيد الجهود وتقديم برامج عمل وخطط مشتركة للمبدعين والشركات الإبداعية والثقافية.

تواصل إنساني

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان رئيسة مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان بهذه المناسبة، إن المبدعين يشكلون جزءاً من تفاصيل الحياة اليومية، يرفدون المجتمع باحتياجاته الثقافية، حيث تسهم أعمالهم الإبداعية في خلق تواصل إنساني مع الفكر والثقافة.

وأكدت سموها أن الوقوف مع المبدعين ودعمهم لتجاوز هذا التحدي يمثل مسؤولية مشتركة وضرورة مجتمعية وإنسانية، كما أنه رسالة تقدير لإنتاجهم الفكري والثقافي المتنوع، مشيرة إلى أهمية دعمهم لمواصلة الإنتاج المبدع في الفنون الثقافية والأدبية كافة.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، إن إطلاق «البرنامج الوطني لدعم المبدعين» يسهم في الحفاظ على منجزات الوطن الثقافية، ومكتسباته الإبداعية، ويقدم للمبدعين دفعة قوية نحو مزيد من التألق ويمهد لهم الطريق لمواصلة مختلف فنون الإنتاج الثقافي في جميع الظروف، موضحة أن القطاع الثقافي يكتسب أهمية خاصة في أولويات القيادة الرشيدة كونهم المظلة الراعية لثقافة الوطن وتراثه وفنونه.

برنامج خاص

من جانبها أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، أن الإمارات أول دولة في المنطقة تطلق برنامجاً خاصاً لدعم المبدعين المتأثرين بكوفيد 19 بما يعزز مكانة الإمارات حاضنة للفكر والثقافة والإبداع، ويعكس حرص القيادة على تقديم مختلف أشكال الدعم لهذا القطاع الحيوي.

وأوضحت نورة الكعبي أن البرنامج الوطني لدعم المبدعين يعد أحد مخرجات المسح الوطني الذي أطلقه مجلسا الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية، حيث جمع الاستبيان مجموعة من البيانات والمعطيات التي ساهمت في تصميم البرنامج، بحيث نقدم الدعم للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتها على تجاوز هذه الأزمة وضمان استدامة أعمالها في المشهد الثقافي.

وأضافت نورة الكعبي أن قطاعنا الإبداعي واعٍ ومسؤول، يدرك حجم قوة المجتمع الإبداعي وفاعليته، حيث رأينا نماذج وطنية مشرفة لجهات محلية ومؤسسات فنية أخذت على عاتقها تقديم حوافز لمتعامليها، فالفنان المستقل الذي يلعب دوره المؤثر، ومسؤوليتنا ضمان استمرارية عطاء الجميع في المشهد الثقافي دون استثناء.

قوة وازدهار

وقالت: اقتصادنا الإبداعي هو الأكثر قوة وازدهاراً في المنطقة، لدينا عشرات المجمعات الإبداعية التي تضم آلاف الشركات المحلية والأجنبية، دورنا هو المحافظة على تنافسية اقتصادنا الإبداعي، وتوفير برنامج دعم ومجموعة من السياسات والمبادرات التي تشجع ريادة الأعمال الإبداعية.

واستخلاص الدروس والعبر من التحديات الحالية، لصياغة تشريعات تعزز منظومتنا لمرحلة ما بعد كوفيد- 19، ونجعل الأزمة الحالية حافزاً وداعماً نحو زيادة متانة ومناعة قطاعنا الإبداعي بما يسهم في استحواذ دولتنا على حصة كبيرة من سوق الاقتصاد الإبداعي عالمياً.

ويمكن للأفراد والشركات ورعاة الفن الراغبين في المساهمة دعم المبدعين كجزء من المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الوطنية والعالمية وبهدف رد الجميل للفنانين والمبدعين الذين يثرون المجتمع بإبداعاتهم وإنتاجهم الأدبي والثقافي.

ودعت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة جميع الرعاة وعشاق الفن والثقافة إلى المساهمة في البرنامج الوطني لدعم المبدعين باعتبارها مسؤولية وطنية تستدعي من مختلف شرائح المجتمع دعمهم في ظل هذه الظروف الحرجة لضمان استدامة عطائهم على مجتمعنا ووطننا، فالمبدعون يأثرون إيجاباً بشكل يومي في حياتنا، ويصنعون التغيير، ويغرسون الأمل في المجتمع. ويمكن للراغبين في المساهمة زيارة الموقع الإلكتروني www.mckd.gov.ae.

مسؤولية مجتمعية

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إن دعم الإبداع والابتكار في مختلف المجالات، هو إحدى أولويات المسؤولية المجتمعية للشركات، لما لها من دور رئيسي في تنمية كوادر وكفاءات بشرية، فضلاً عن تطوير نظم وتقنيات تكنولوجية متطورة وإيجاد حلول للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهو ما يعزز من تطوير بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.

وتابع المنصوري، أن الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات حريص على توجيه المساهمات المجتمعية للشركات إلى القطاعات التي تخدم الجهود الحكومية وتعزز من الأهداف التنموية للدولة، من خلال ربط الشركات بالمبادرات التنموية التي تتبناها الجهات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي.

وأكد المنصوري أن البرنامج الوطني لدعم المبدعين، الذي أطلقته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، من المبادرات النوعية التي من شأنها أن تحقق قيمة مضافة للجهود المبذولة لدعم المبدعين والمبتكرين ومساندتهم على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمة الراهنة، كما أكد دور كافة أطياف المجتمع وخصوصاً القطاع الخاص في دفع عملية التطوير الثقافي والمعرفي التي تأتي في مقدمة ركائز التنمية الشاملة للدولة.

تعزيز الوعي

وأضاف معاليه، أن دور الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات لن يكتفي بتسهيل توفير المنح من خلال المساهمات، بل بتعزيز الوعي المالي لرواد الأعمال في المجالات المنشودة لتحقيق الاستدامة التامة لمشاريعهم.

وبحسب نتائج المسح الوطني لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية فقد أشار 90% من المشاركين إلى أن التحدي الأكبر في هذه المرحلة هو التكاليف الثابتة مثل إيجار المكاتب والورش، والعمل، والرواتب والخدمات، ودفعات القروض، وسداد مستحقات المتعاقدين والموردين.

ويمكن للراغبين في الحصول على الدعم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني اعتباراً من الأحد 7 مايو ولمدة أسبوع.

وسيتم استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الأحد 17 مايو حتى 25 مايو من خلال المنصة الرقمية الموحدة التي أطلقتها وزارة الثقافة وتنمية المعرفة بالتعاون مع مجلسي الفنون والصناعات الثقافية والابداعية لتوحيد الجهود، وتوفير مصدر واحد للفنانين والمثقفين حول برامج الدعم المقدمة من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والمجمعات الإبداعية، كما تتيح المنصة للجمهور فرصة الاطلاع على المبادرات كافة والأفكار الإبداعية التي تعتبر بداية لتخطي تحديات المرحلة الراهنة.

دراسة الطلبات

وسيتم دراسة الطلبات وتقييمها وفق لجنة مختصة وفق معايير واضحة هي حجم الخسارة، ومقدار التعسر المالي، وإنتاج المحتوى الإبداعي محلياً في 2019 بما يضمن وصول الدعم للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة الحالية.

وتشمل مجالات الصناعات الثقافية والإبداعية التي يغطيها البرنامج للحصول على المنح المالية ما يلي: التراث الطبيعي والثقافي ويشمل المتاحف، الآثار والأماكن التاريخية، والتراث الطبيعي، التعليم الثقافي، التراث الثقافي غير الملموس، أما فنون الأداء والاحتفالات فتشمل: فنون الأداء، والموسيقى، والمهرجانات والمعارض.

وتشمل الفنون البصرية والحرف كلاً من الفنون الجميلة، والتصوير، والحرف، وإعادة إنتاج، أما الكتب والصحافة فتشمل الكتابة والكتب، والمجلات والمحفوظات، والمكتبات والمحفوظات. ويضم الإعلام المرئي والمسموع والتفاعلي: الأفلام والفيديو، التلفزيون والإذاعة، الإعلام التفاعلي، الألعاب الإلكترونية، وأخيراً التصميم والخدمات الإبداعية التي تشمل تصميم الأزياء، التصميم الداخلي وتصميم المناظر الطبيعية، والتصميم والخدمات المعمارية، التصميم والخدمات الإعلانية، تصميم المجوهرات، فنون الطهي، التصميم التكنولوجي والبرمجيات.

الأعضاء يشيدون

وأشاد أعضاء مجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية بإطلاق البرنامج الوطني لدعم المبدعين لاستدامة التنمية الثقافية والعمل الإبداعي في الدولة، ويعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في استقطاب ودعم المبدعين والمثقفين.

وقال الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان مؤسس منصة أ.ع.م: «تتكاتف البشرية وتتعاون في التصدي للتحديات التي فرضها كوفيد 19، حيث تبذل حكومة دولة الإمارات قصارى جهودها في احتواء تداعيات الأزمة في جميع المجالات الصحية والاقتصادية وتوفير الدعم المالي.

أهنئ معالي نورة الكعبي على إطلاق البرنامج الوطني لدم المبدعين لتقديم المنح المالية لقطاع الصناعات الثقافية والإبداعية والمتأثرين من الأزمة الحالية، بهدف التخفيف من الضغوط الاقتصادية على الفنانين والمصممين والموسيقيين والشعراء والشركات الإبداعية الصغيرة».

وأشار الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان إلى أن هذه الإجراءات تعكس الفهم المتأصل والدور الحيوي الذي تلعبه الفنون في حياتنا، ومدى احترامنا وتقديرنا للفنون والإبداع.

دعامة مهمة

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، إن المبدعين والمثقفين دعامة مهمة من دعامات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والتنمية الثقافية والفكرية، وإننا حريصون في دائرة التنمية السياحية في عجمان على ترسيخ ثقافة الابتكار وتحفيز المبدعين واستدامة القطاعات الفكرية والابداعية من خلال بذل المزيد من الجهود في سبيل مواصلة الإنتاج الفكري والإبداعي وتجنب حدوث أي توقف بسبب الظروف الراهنة.

ونرى في البرنامج الوطني لدعم المبدعين فرصة لإطلاق المزيد من المبادرات ولتعزيز العمل المشترك بين مختلف الهيئات والقطاعات المعنية الحكومية منها والخاصة لتوحيد الاستجابة وتقديم الدعم اللازم للمبدعين من أفراد وشركات والتخفيف عنهم لضمان استدامة مساهماتهم وأعمالهم وبالتالي ازدهار الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات وإبراز دورها الإقليمي ومكانتها العالمية الرائدة كدولة تستقطب وتدعم المبدعين والمثقفين والمبتكرين وتنتج المعرفة.

مبادرة مهمة

وقالت الشيخة حور بنت سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للفنون: «إن دعم الفنانين والمبدعين في المجالات الثقافية المختلفة كان دائماً في طليعة عمل مؤسسة الشارقة للفنون»، وأضافت: «نتطلع إلى التعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في الدولة لدعم هذه المبادرة المهمة التي تضمن مستقبل المشهد الثقافي الإماراتي في هذه الأوقات غير المستقرة»

وثمن الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دعم المواهب الشابة والمبدعين والارتقاء بالنواحي الثقافية في الدولة، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخريطة الثقافية العالمية.

وأكد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا أن الوضع الحالي يتطلب تضافر جهود الجميع والعمل بيد واحدة من خلال تشجيع المواهب وتبني الجهود والطاقات الإبداعية الشابة وخلق بيئة تحفيزية من أجل رفع مستوى الوعي الثقافي وإثراء التواصل الفكري.

عزل اجتماعي

قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «يمر العالم حالياً بأزمة هي الأولى من نوعها وضعت البشرية في درجة من العزل الاجتماعي لم تسجّل في التاريخ من قبل، الأمر الذي أدّى إلى تداعيات كبيرة على الحركة الاقتصادية وكافة القطاعات الحيوية في العالم، بما في ذلك القطاع الإبداعي والثقافي.

ويأتي البرنامج الوطني لدعم المبدعين في القطاع الثقافي بمهمة نبيلة هدفها الرئيسي الدعم المادي للقطاع الثقافي المحلي من مبدعين أفراد أو مؤسسات تضررت من الأوضاع الراهنة، للتخفيف من وطأة الأوضاع الصعبة عليهم، وذلك من خلال توفير دعم موحّد من قبل جميع الجهات المحلّية والمعنية بدعم النمو الثقافي في الدولة، ويسعدنا أن نكون جزءاً رئيساً من هذه المبادرة الرائدة بقيادة وزارة الثقافة وتنمية المعرفة».

منح مالية

وأشادت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالبرنامج الوطني لدعم المبدعين المتأثرين من أزمة كوفيد 19 في القطاع الإبداعي الذي أطلقته وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، مثمّنةً دور الوزارة في الوقوف إلى جانب العاملين في الحقل الإبداعي من خلال تقديم منح مالية لهم، قائلة:

«يعكس هذا البرنامج إحساساً عالياً بروح المسؤولية تجاه صنّاع الإبداع، أفراداً وشركات، الذين تأثروا، كغيرهم، من جرّاء تداعيات أزمة كورونا التي تعصف بالبشرية جمعاء. وإذ نعتز في «دبي للثقافة» بهذه الخطوة التي جاءت نتيجة جهد جماعي مثمر قدمه أعضاء مجلسيّ الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية؛ فإننا نؤكد أن مثل هذه المبادرات من شأنها منح مبدعينا نوعاً من الطمأنينة ليتمكنوا من مواصلة مشوارهم في إثراء الساحة الثقافية الإماراتية بعطاءاتهم الإبداعية على الرغم من الظروف الاستثنائية الراهنة».

بيئة جاذبة

وأكد مالك سلطان آل مالك، مدير عام سلطة دبي للتطوير والرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن «الصناعات الإبداعية تشكل جزءاً مهماً من اقتصاد دولة الإمارات المتنوع والمستدام، وقد حرصت القيادة الرشيدة منذ أكثر من عقدين على توفير بيئة جاذبة ومرنة تسهم في تطوير هذه الصناعات والارتقاء بها وتعزيز مساهمتها في مسيرة التنمية».

وأضاف «تتسم هذه المبادرة بأهمية كبيرة كونها تتجه مباشرة للموهوبين والمبدعين في مختلف القطاعات الإبداعية وتدعم جهودهم للتغلب على الظروف الاستثنائية الحالية وتضمن استدامة أعمالهم، وهو أمر حيوي لدفع عجلة التنمية الاقتصادية».

وقال عبد المنعم بن عيسى السركال مؤسس السركال أفنيو: «يمثل البرنامج الوطني لدعم المبدعين شهادة على التزام الإمارات تجاه الفنانين والمبدعين ورواد الأعمال في القطاع الثقافي والإبداعي والذين لعبوا دوراً فعالاً في تطوير اقتصادنا الإبداعي، كما يؤكد من جديد دعمنا الثابت للثقافة، وروح الإبداع في مجتمعنا التي تسري في صميم اقتصادنا المستمر».

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