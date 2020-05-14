«ثقافة أبوظبي» تنظم سلسلة من الجلسات الثقافية الافتراضية

المصدر: أبوظبي - البيان

تنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، سلسلة من الجلسات الحوارية الثقافية الافتراضية المباشرة، التي يديرها معالي محمد خليفة المبارك رئيس الدائرة، تحت عنوان «الثقافة للجميع»، وذلك في إطار سعيها إلى إثراء قائمة مبادراتها الرقمية، التي تتفاعل مع الجمهور في كل مكان، لا سيما في ظل الظروف الراهنة.

وتنعقد الجلسات الثقافية، بدءاً من 18 مايو الحالي، بمشاركة مجموعة من أبرز الشخصيات من المنطقة ومختلف أنحاء العالم، لمناقشة مواضيع ثقافية هامة. سيتم بث الجلسات عبر الإنترنت مباشرة، من خلال منصات «ثقافة أبوظبي» الرقمية.



وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «بالرغم من عدم قدرتنا على السفر حالياً، إلاّ أن التكنولوجيا تمكننا من إبقاء باب التواصل والتعاون مفتوحاً مع أصدقائنا وزملائنا حول العالم. من خلال جلسات البث المباشر، نفسح المجال أمام شخصيات بارزة من دولة الإمارات والمنطقة وجميع أنحاء العالم، لمشاركة أفكارهم وأنشطتهم الإبداعية، عبر محادثات وحوارات تتناول أبرز القضايا التي يشهدها قطاع الثقافة حالياً. تضمن هذه الفعاليات، التي نبثها عبر منصاتنا الرقمية، إيصال رسائلها إلى الجميع، وهم في منازلهم، ليتعرفوا إلى وجهات نظر مختلفة، ويكونوا جزءاً من منصاتنا وبرامجنا الثقافية». تنطلق أولى هذه الجلسات، مع جلسة المتاحف في 18 مايو، احتفاءً باليوم العالمي للمتاحف، تحت عنوان «المتاحف: أماكن للتفاعل مع المجتمع المدني والإلهام، وإعادة البناء في عصر الوباء».

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