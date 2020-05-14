جلسة لـ«أبوظبي للكتاب» تستضيف كريس غاردنر

المصدر: (أبوظبي - البيان)

استضاف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في جلسة افتراضية، مساء الأحد الماضي، المتحدث العالمي كريس غاردنر، الذي تم تحويل سيرته الذاتية المميزة إلى فيلم سينمائي هوليوودي، بعنوان «البحث عن السعادة». شهدت الجلسة التي نظمتها دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عرضاً تقديمياً، قدم خلاله جاردنر نصائح حول أفضل السبل لمواجهة التحديات، التي تفرضها الأزمة الصحية حول العالم اليوم.

وصف غاردنر خلال البث المباشر من منزله في الولايات المتحدة كيف أجبرنا الوباء على اتخاذ «منعطف قاسٍ» في حياتنا، والقيام بأمور لم نكن لنفعلها سابقاً.

وتحدث غاردنر كيف تمكن من التغلب على تحديات كثيرة- مثل تخلّي والدته عنه، ونشأته في مركز للرعاية، ومعاناته من العنف الأسري، ثم تربية طفله وحيداً، وافتقاره إلى المأوى- لينجح في نهاية المطاف، ويصبح سمساراً في البورصة ورائد أعمال. يذكر أنه قد استعاض عدد من المؤلفين والفنانين عن مشاركتهم، التي كانت مقررة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام بتقديم جلسات حوارية افتراضية، تتيح للناس متابعتهم بأمان من منازلهم، ويأتي ذلك بعد تأجيل الدورة الثلاثين للمعرض إلى العام المقبل، بسبب وباء «كوفيد- 19».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز