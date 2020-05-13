فعاليات افتراضية تكرس للثقافة في الإمارات

المصدر: أبوظبي - عبير يونس

لم تمنع جائحة «كورونا» الدوائر والجهات الثقافية والفنية من متابعة أنشطتها، وحتى بعض فعالياتها الموسمية لكنها تحولت من الفعاليات المباشرة إلى الافتراضية عن طريق المواقع عبر الإنترنت، وهو ما يدفع المهتمين والجمهور للشعور بأنهم لم ينقطعوا عن تلك الأجواء التي طالما خصصوا لها وقتاً في يومياتهم التي يقضونها الآن في البيت بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار الوباء.

وفي هذا الصدد أكد الكاتب عبد الرحمن نقي عضو مجلس الإدارة في اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مدير الإعلام، على أن الإمارات أكثر دولة متهيئة للجانب الثقافي، ولديها استعداد مسبق في وسائل التقنية الحديثة.

وقال نقي: تقنيات الاتصال هذه الموجودة عبر شبكات الإنترنت، أهلتنا لأن ننجح بقوة في العديد من الأمور مثل الاجتماعات عن بعد واتخاذ القرارات وفي التعليم عن بعد، وفي تنسيق العمل التطوعي وفي الحراك الثقافي أيضاً.

اهتمام بالثقافة

وأضاف: نحن في دولة تهتم بالثقافة، ولذلك يجب ألا يتوقف هذا الحراك الثقافي من خلال المؤسسات والعديد من العناصر الثقافية الأخرى. وأوضح: أصبحت الجهات تكمل مواسمها الثقافية، ولم نفتقد التواصل مع الجمهور، الذي كان يعتذر أحياناً لحضور الفعاليات الثقافية، التي أصبح يتابعها وهو في بيته.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز