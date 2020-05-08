«العويس الثقافية» تناقش سيرة أحمد أمين المدني

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أول من أمس، حلقة نقاشية افتراضية، عبر منصة «زووم» عن الشاعر الراحل أحمد أمين المدني (1931ـ 1995).

شارك في الحلقة النقاشية كل من بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي، والدكتورة مريم الهاشمي، والدكتور هيثم يحيى الخواجة، والشاعر والباحث إبراهيم الهاشمي، وقدم خلالها الدكتور شهاب غانم مداخلة نقدية عن معرفته بالشاعر، وقدم عبد الحميد أحمد الأمين العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية شهادة شخصية تطرقت إلى علاقته بالشاعر الراحل، والتي تعود إلى مرحلة ثمانينيات القرن الماضي، حيث عمل المدني في الصحافة المكتوبة.

وعبر ساعة كاملة تطرقت الحلقة النقاشية إلى حياة وشعر المدني من خلال كتابي «غربة المدني» للدكتورة مريم الهاشمي، وهو دراسة تحليلية عن ظاهرة الاغتراب في شعر المدني، صدر ضمن سلسلة أعلام من الإمارات.

حيث بينت الدكتورة مريم الهاشمي مفهوم الاغتراب في قصائد المدني، وقدمت نماذج تطبيقية عن الاغتراب في الأدب، الاغتراب المكاني، الاغتراب الزماني، الاغتراب الاجتماعي، الاغتراب الذاتي.

رموز شعرية

بينما قدم الدكتور هيثم يحيى الخواجة مؤلف كتاب «النورس المهاجر» والصادر أيضاً ضمن سلسلة أعلام من الإمارات إضاءة على أحد أهم الرموز الشعرية في دولة الإمارات، فالمدني من الإماراتيين القليلين، الذين برزوا في ستينيات القرن الماضي وهم يقرضون شعراً يحمل سمات مميزة، في الوقت الذي كانت فيه القصيدة الاتباعية هي السائدة، وكان التعلق بها مطلقاً في تلك الفترة.

وألقى الباحث بلال البدور الضوء على جوانب حياتية من سيرة الشاعر الراحل لخصت محطات مهمة من حياته منذ ولادته في دبي العام 1931 ومن ثم ذهابه للعراق مروراً بالكويت، وعودته إلى الإمارات وكذلك رحلته إلى المملكة المتحدة للتحصيل العلمي، وعرج البدور على بعض المهن، التي مارسها والصداقات التي كونها، والكتب التي أصدرها خلال مسيرته.

وبدوره تحدث إبراهيم الهاشمي عن السيرة العلمية لأحمد أمين المدني، والألقاب التي تحصل عليها، ومن خلال معرفة شخصية بالشاعر ومحيطه العائلي لخص الهاشمي محطات من سيرته المهنية، حيث كتب في العشرات من الصحف المحلية والعربية والقيم التي آمن بها ودافع عنها.

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