بيت شعر الأقصر ينظم أمسيات متنوعة على منصته الإلكترونية

المصدر: الأقصر - البيان

يواصل بيت الشعر في الأقصرـ سلسلة الأمسيات الشعرية واللقاءات الأدبية على منصته الإلكترونية، التي بدأها تزامناً مع بدء حظر التجوال في مصر، تلافياً للاختلاط لتجنب الإصابة بفيروس «كورونا».

ويشهد شهر رمضان المبارك أمسيات متنوعة، ينقلها البيت على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقدّم خلالها عدداً من الشعراء المصريين، ومن مختلف الدول العربية، ضمن تجربة إلكترونية، لقيت تفاعلاً لافتاً من قبل المثقفين العرب، فيما سجلت متابعات كبيرة من محبي الكلمة.

ويرى مدير بيت الشعر الشاعر حسين القباحي، في هذا الصدد، أن المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعية أوجدت ساحة ثقافية فاعلة، كما أتاحت التواصل مع شعراء من دول عربية أخرى.

ويستضيف البيت يومياً شعراء في قراءات توازن بذكاء، بين النص، وبين الإلقاء، ويتناوب هؤلاء المبدعون في المدارس الشعرية المتعددة، ضمن ألوان إبداعية، تذهب إلى ذائقة المستمع، وتحيله إلى أزمنة بعيدة في ما يسمى الحنين والوله إلى زمن مضى، وأخيلة مبتكرة، تقدمها الصورة الشعرية في سياقات إبداعية.

وقد شارك مؤخراً الشعراء: محمد الأمين جوب من السنغال، وناصر الغساني من سلطنة عمان، ومن مصر ثابت عبد الراضي، وعمر مهران، وأحمد نناوي.

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