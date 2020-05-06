«ثقافة أبوظبي» تقدّم السوبرانو هبة القواس في «ابتهال»

المصدر: أبوظبي - البيان

قدّمت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في إطار حملتها #الثقافة إنسانية_متحدون_دمتم_بخير رائدة الغناء الأوبرالي العربي، السوبرانو اللبنانية هبة القواس في أمسية رمضانية ثقافية بعنوان «ابتهال».

وذلك يوم الثلاثاء 5 مايو، ضمن سلسلة الفعاليات الرائدة على منصاتها الرقمية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي احتفاءً بحلول شهر رمضان المبارك، وسعياً لتعزيز التضامن الإنساني والتكاتف المجتمعي عبر دعم الثقافة والفنون والتعليم، والتزاماً بالاستجابة الوطنية الشاملة في مواجهة الظرف العصيب الذي تمر به الإنسانية والمتمثل في انتشار وباء كورونا.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «في ظروف مواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) يهمنا تأكيد تضامننا مع الإنسانية جمعاء، وعملنا في إبراز الدور الإيجابي البنّاء الذي تقوم به الإمارات على الصعيدين المحلي والعالمي، بما يعكس تكاتف المجتمعات وتلاحمها في سبيل تجاوز تداعيات هذه الأزمة العالمية الطارئة».

وتابعت: «عبر عمل ابتهال، نستعيد إرثنا الثقافي وموروثنا الديني بأعذب الابتهالات وأروع مفردات التسبيح والمناجاة الدينية التي تمدّنا بالعزيمة على التخطي في سبيل عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، وعودتنا جميعا متحدين متكافلين إلى البذل والعطاء في سبيل الإنسان والإنسانية».

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