الإمارات تبحث تعزيز العلاقات الثقافية مع البحرين والسودان وأفغانستان

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، مع الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين الشقيقة، العلاقات الثقافية الثنائية والمشاريع التي تهم البلدين في مجالات الثقافة والإبداع.

حيث تناول الاجتماع تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياسات الأثرية والقوانين التراثية التي توسع معرفة الأجيال القادمة بالهوية الوطنية وحضارة وثقافة وفنون البلدين.وعقدت نورة الكعبي اجتماعاً منفصلاً مع معالي فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام في جمهورية السودان تناول جهود السودان في مواجهة (كوفيد 19)، كما تناول الاجتماع التعاون المستقبلي في مجالات المتاحف والآثار، حيث أبدت نورة الكعبي استعداد الإمارات لتبادل المعرفة في مجالات الشعر والمسرح والفن.

كما ناقشت معالي نورة الكعبي في اجتماع آخر مع حسينة صافي وزيرة الثقافة في جمهورية أفغانستان الإسلامية، توسيع آفاق العلاقات الثقافية بين البلدين وتنفيذ مبادرات وفعاليات مشتركة تعرف شعبي البلدين على ثقافة وفنون كلا البلدين.

وثمنت معالي نورة الكعبي مبادرة «سجادة السلام» التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز ثقافة السلام والأمل بين النساء في المجتمع الأفغاني، ودعماً لحقوق أطفال أفغانستان ونسائها في التعليم والصحة والحياة الكريمة.

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