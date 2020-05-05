إطلاق برنامج «خبراء أبوظبي» في 17 دولة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إطلاق «برنامج خبراء أبوظبي»، المنصة التعليمية الإلكترونية التي تقدم للمتخصصين في قطاع السفر معلومات محدثة حول أبرز الوجهات والمعالم السياحية في إمارة أبوظبي، من خلال سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية.

جرى تصميم البرنامج وتنفيذه في وقت قياسي، وسيتم طرحه على ثلاث مراحل في 17 دولة تشمل؛ المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والهند، وأستراليا، ونيوزيلندا، والصين، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وأيرلندا، وروسيا، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي. وقد تم إطلاق المرحلة الأولى في الرابع من مايو في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند.

يهدف البرنامج إلى تشجيع منظمي الرحلات السياحية ووكلاء السفر وغيرهم من الشركاء وأصحاب المصالح على الترويج لإمارة أبوظبي في عدد من الأسواق المستهدفة، وذلك من خلال تزويدهم بأحدث المعلومات والإرشادات المتعلقة بالوجهات والمعالم السياحية في الإمارة، عبر مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل الإلكترونية.

تقريب المسافات

تأتي هذه المبادرة التي تهدف للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من وكلاء السفر حول العالم، تماشياً مع الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لمواجهة تبعات فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، الذي أثر بشكل مباشر على الدورات التدريبية وأدى إلى توقف جميع ورش العمل الاعتيادية وغيرها من أشكال التدريب التي تتطلب حضوراً جسدياً.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قد نظمت عدداً من الاجتماعات واللقاءات الافتراضية التي كان لها وقع إيجابي على التواصل وتقريب المسافات بين العملاء والشركاء.

وفي تعليق له، قال سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بالإنابة: «يعد برنامج خبراء أبوظبي خطوة مهمة سنتمكن من خلالها من مخاطبة شريحة أوسع من وكلاء السفر في مختلف أنحاء العالم، لا سيما في عدد من الأسواق الجديدة مثل كندا ونيوزيلندا». وأضاف: «نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى ضمان تسهيل عمل شركائنا في الترويج لأبوظبي من خلال تدريبهم وتزويدهم بأحدث المعلومات حول مختلف الوجهات السياحية في الإمارة».

تشمل الدورات التدريبية معلومات محدثة حول أبرز المعالم والوجهات السياحية في أبوظبي، بالإضافة إلى الأحداث والفعاليات المحلية وخيارات الإقامة والعروض والخدمات والمزيد. كما يشمل البرنامج قسماً خاصاً بالمكافآت يتضمن برامج تحفيزية حصرية لوكلاء السفر المتخصصين في الترويج لإمارة أبوظبي، الذين تخرجوا من نسخة البرنامج الأساسية.

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