300 عنوان من «ثقافة أبوظبي» لـ«الإمارات الإنسانية»

المصدر: أبوظبي – البيان

أهدت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ضيوف مدينة «الإمارات الإنسانية» 300 عنوان من أحدث إصداراتها في مختلف المجالات الأدبية والعلمية، في إطار مبادرة «ندعم القراءة»، بهدف رفد ضيوف المدينة الذين يقضون فترة الحجر الصحي فيها، بكتب تساعدهم على قضاء الوقت بالاطلاع والقراءة واكتشاف الثقافات الأخرى.

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي:

«نؤمن في الدائرة بأن الثقافة هي ضامن للتماسك الاجتماعي، لا سيما في الأوقات الصعبة، وعلينا أن نجعلها في متناول الجميع ونشجع على التفاعل معها، لذا قمنا بتسخير كافة منصاتنا الإلكترونية والرقمية لدعم الثقافة ورفد مكتبتنا الرقمية بأحدث الإصدارات وإتاحتها أمام الجميع لجعل القراءة الملاذ الآمن في أوقات التباعد الاجتماعي».

ومن جهته، أشاد محمد مطر المرر، قائد مدينة الإمارات الإنسانية بجهود دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي المتمثلة بمبادرة «ندعم القراءة» ضمن مبادراتها الداعمة للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

حيث استلمت المدينة أكثر من 300 إصدار مميز ومتنوع تستهدف جميع الفئات العمرية، وتحرص المدينة على الاستفادة منها من خلال إهدائها للضيوف لتمكينهم من الاطلاع على ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد المرر، أنّ المدينة تؤمن بأهمية تثقيف الإنسان وتوفير الموارد في جميع الحالات والظروف، سواء للموظفين أو ضيوف المدينة على حد سواء، وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات الهادفة التي تتبناها المدينة لإيمانها بأهمية مد جسور التواصل بين المدينة والضيوف، حيث قامت مسبقاً بالعديد من المبادرات والفعاليات لضمان سلامة وراحة الضيوف آخذة بعين الاعتبار الإجراءات الاحترازية بهذا الشأن.

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