30 شاعراً يضيئون ليالي رمضان في «بيت الشعر» الخرطوم

المصدر: الخرطوم - البيان

يقدّم بيت الشعر في الخرطوم ثلاثين شاعراً على مدى أيام شهر رمضان، استمراراً لتجربة «فضاءات إلكترونية» التي بدأها البيت مطلع الشهر الماضي، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تفرضها السودان في حظر التجوال، تجنباً لتفشي فيروس «كورونا».

ويبث البيت يومياً منذ بداية الشهر الفضيل، ضمن جلسات على موقع «يوتيوب» ووسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع شعرية مصورة تحت عنوان: ثلاثون قمراً وستون قصيدة، يظهر خلالها 30 شاعراً، ومنهم الشعراء:

عالم عباس، وايمان عوف، ومتوكل مرزوق، وبحر الدين عبد الله، وأبو بكر الجنيد يونس، ودفع الله الكردفاني، ومحمد الخير إكليل، وأبو الطيب أبو عوة، ونضال الحاج حسن، وغيرهم من المبدعين السودانيين.

وشهد البيت مشاركة شعراء بنصوص متنوعة لامست نبضات المرحلة، كما طرحت موضوعات أخرى مثل الحنين والوطن والغربة، ضمن سياقات شعرية استندت إلى صور فنية لافتة، تستدعي التأمل والقراءة المتأنية.

شارك في أمسيات بيت شعر الخرطوم خلال الأيام الماضية الشعراء: محمد الحبيب يونس، وعبد القادر المكي المجذوب، محمد الهادي آدم، ومحمد المؤيد مجذوب، وحامد يونس، وابتهاج نصرالدين، والواثق يونس.

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