نورة الكعبي تبحث التعاون الثقافي مع فنلندا وبلغاريا

المصدر: (أبوظبي - البيان)

بحثت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، في اجتماعين منفصلين بتقنية الاتصال المرئي، مع هانا كوسوني وزيرة الثقافة والعلوم في جمهورية فنلندا، وبويل بانوف، وزير الثقافة في جمهورية بلغاريا، مجالات التعاون الثنائي في القطاع الثقافي والإبداعي.

وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، خصوصاً في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم بفعل تفشي (كوفيد 19).وأطلعت نورة الكعبي نظيريها على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الإمارات منذ بداية الأزمة الحالية، والجهود التي تبذلها مختلف المؤسسات الدولية لضمان استمرار عجلة الحياة.

وثمنت هانا كوسوني وزيرة الثقافة والعلوم في جمهورية فنلندا اقتراح نورة الكعبي في اجتماع وزراء الثقافة باليونسكو بضرورة إصدار دليل السياسات الرقمية والاهتمام بالملكية الفكرية، كما عبرت عن شكرها لدولة الإمارات لتأجيل إكسبو دبي، مجددة التزام فنلندا بالمشاركة في هذا الحدث العالمي.

كما قدمت وزير الثقافة والعلوم لمحة عن إجراءات فنلندا للتخفيف من تداعيات تأثير الأزمة الصحية على القطاع الثقافي.

من جهته، أكد بويل بانوف، وزير الثقافة في جمهورية بلغاريا، رغبة بلاده في تعزيز التعاون الثقافي في مجالات ترجمة الشعر والكتب والأدب من الإمارات حتى يطلع الجمهور البلغاري على الإنتاج الفكري والأدبي في الدولة ويعطيهم نظرة عن المشهد الثقافي في الإمارات.

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