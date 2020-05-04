«تراث الإمارات» يطلق أولى جولات «أفضل مرتل»

المصدر: أبوظبي - البيان

انطلقت مساء الأحد، الجولة الأولى من مسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم»، التي ينظمها عن بعد، نادي تراث الإمارات، في الفترة من 10 وحتى 20 من شهر رمضان المعظم، بمشاركة 47 مرتلاً من مواطني دولة الإمارات والدول العربية والإسلامية، المقيمين داخل الدولة.

وتنافس في الجولة الأولى، أمس، أربعة متسابقين في فئة أشبال القرآن الكريم «7-15 سنة»، ومتسابق واحد في فئة شباب القرآن الكريم «16-30 سنة»، فيما ستشهد الجولات التالية، 7 متنافسين في كل مجموعة، وتقام المنافسات من الأحد إلى الخميس، في حين تعلن النتائج يوم الأربعاء 20 رمضان.

وقد رصدت إدارة النادي للمسابقة هذا العام، جوائز مالية قيمة تشجعياً للأشبال والشباب على تحسين التلاوة والتجويد، وهو ما يتسق مع رسالة نادي تراث الإمارات في الاهتمام بالنشء والشباب، ونشر القيم السمحة والعادات الأصيلة بينهم، كما تعد المسابقة، إسهاماً في إحياء ليالي الشهر الفضيل بالذكر والتلاوة.

من جانبه، أثنى رئيس لجنة التحكيم د. إبراهيم الجنابي، على نادي تراث الإمارات، لحرصه على قيام المسابقة هذا العام، رغم الظروف الماثلة. وقال إن دولة الإمارات، دأبت منذ تأسيسها على الاهتمام بالقرآن الكريم، وإكرام أهله وحفظته وقرائه، وتأسيس مراكز التحفيظ في شتى إمارات الدولة، لتشجيع الشباب على حفظه وتلاوته.

وأضاف الجنابي أن إقامة مسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم»، في هذا الظرف الاستثنائي، بسبب جائحة «كورونا»، تشهد على حب الشعب والدولة لكتاب الله.

جدير بالذكر، أن مسابقة «أفضل مرتل للقرآن الكريم»، درج نادي تراث الإمارات على تنظيمها سنوياً في الشهر الفضيل، ضمن مهرجانه الرمضاني، على مسرح أبوظبي، وقد حظيت المسابقة خلال النسخ الماضية، بمشاركة واسعة من مختلف الدول العربية والإسلامية، وحققت نجاحاً كبيراً.

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