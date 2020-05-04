فعاليات رمضانية رقمية على منصة «أبوظبي للثقافة»

المصدر: (أبوظبي – البيان)

أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، في إطار حملتها «#الثقافة إنسانية_متحدون_دمتم بخير»، على منصاتها الرقمية وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، عن إطلاق سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفاءً بشهر رمضان المبارك، وسعياً لتعزيز التضامن الإنساني والتكاتف المجتمعي عبر دعم الثقافة والفنون والتعليم.

وقالت هدى إبراهيم الخميس مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «نسعى إلى تسخير كافة إمكاناتنا المتاحة، للمساهمة في الجهود الوطنية الرامية إلى تحصين الإنسان، في ظل هذه الأزمة، لنظل متحدين، بتضامن إيجابي، تأكيداً على إيماننا بأن الثقافة إنسانية، وهي أساس حضارتنا».

وتتضمن الفعاليات الرمضانية، مجموعة ثرية من الأمسيات، بمشاركة مجموعة من الفنانين العالميين، وهم: رائد الإنشاد الديني، مؤسس مدرسة الإنشاد والابتهالات، ونقيب المنشدين المصريين، الشيخ محمود التهامي، والمنشد العالمي المعروف سامي يوسف، ورائدة الغناء الأوبرالي في العالم العربي، السوبرانو هبة القواس، وفي مجال فن الكاليغرافيتي، يشارك كل من الفنان التونسي العالمي إل سيد، المعروف ببراعته في الرسوم الجدارية، التي تمزج بين فن الغرافيتي والخط العربي، والفنان والخطاط المبدع ضياء محمود علام.

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