«أبوظبي الدولي للكتاب» يستضيف مؤلف سلسلة «علوم مرعبة»

المصدر: أبوظبي - وام

يواصل معرض أبوظبي الدولي للكتاب تقديم جلسات افتراضية لعدد من المؤلفين والفنانين من منازلهم، بعد تأجيل الدورة الثلاثين من المعرض إلى العام القادم بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

واستضافت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في جلسة افتراضية نيك آرنولد الكاتب البريطاني الشهير بمؤلفاته العلمية والتاريخية الغريبة للأطفال.

تم بث هذه الجلسة مباشرةً عبر الإنترنت من مختبر آرنولد في المملكة المتحدة، وأتاحت للمتابعين فرصة مشاهدة تجاربه الغريبة وقصصه الممتعة من منازلهم.

واستعان آرنولد بمساعده «مستر كادلز»، وهو ديناصور من نوع فيلوسيرابتور، ليشرح للمتابعين كيف انقرضت الديناصورات إثر اصطدام كويكب بالأرض قبل 66 مليون عام.. وانضم إليه بعد ذلك الأرنب «مستر فلافي» ليوضح آليات عمل قوى الجاذبية والاحتكاك.. كما قدّم الكاتب تجربة تقوم على الخداع البصري، تتيح للمرء النظر عبر يديه باستخدام أنبوب من الورق المقوّى.

ويستمدّ أرنولد شهرته من سلسلة مؤلّفاته المعروفة بعنوان «علوم مرعبة»، ويجمع فيها عناصر الفكاهة والرعب من أجل تبسيط العلوم للأطفال وإثارة حماسهم للتعلّم واكتساب المعرفة.. ويُعرف آرنولد أيضاً بسلسلة كتب «الحياة البريّة»، وتقديم العرض التليفزيوني «تواريخ مرعبة» على قناة «نيكلوديون» للأطفال.

وضمت سلسلة الجلسات الافتراضية السابقة لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب عرضاً لرسّام قصص الأطفال الشهير كوركي بول، حيث قرأ خلاله مقاطع من سلسلته ذائعة الصيت «ويني وويلبر» ورسم بعض شخصيّاتها.. كما تمت استضافة خبيرة التغذية ومؤلفة كتب الطبخ المعروفة أنابيل كارمل، حيث استعرضت كيفيّة طهي وجبة شهيّة وصحيّة للأطفال.

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