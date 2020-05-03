«بوك استوديو» تنظم حفل توقيع عن بعد

المصدر: دبي - البيان

نظمت مؤسسة «بوك استوديو»، التي تهدف إلى دمج الثقافة في المجتمع، أول حفل توقيع كتاب عن بعد، احتضنت خلاله الشاعرة د. نعيمة حسن من مصر، من خلال ديوانها «أمام الشرفة خلف المرآة».

ووقعت الكاتبة ديوانها وأهدته لحضور الحفل الافتراضي، الذي تم تنظيمه عبر تطبيق «زوم»، وذلك ضمن مبادرات بوك استوديو لدمج الثقافة في المجتمع للتعريف بالإصدارات الجديدة.

وقالت عبير كزبور مديرة «بوك استوديو»: إنه لطالما كان هدفنا أن نعرض الكتاب خارج الأطر الكلاسيكية المتبعة والموروثة منذ أزمنة.. بابتكار طرق جديدة تعرف بالكاتب ومنتوجه الأدبي بشكل يتناسب مع تحديات العصر، مستفيدين من فورة التكنولوجيا وتقنية المعلومات.

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