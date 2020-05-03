«العويس الثقافية» تستذكر أحمد المدني افتراضياً

المصدر: دبي - البيان

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، بعد غدٍ الأربعاء في العاشرة مساءً، حلقة نقاشية افتراضية عن الشاعر الراحل أحمد أمين المدني (1931 ـ 1995).

يشارك في الحلقة النقاشية، كل من بلال البدور رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم بدبي، والدكتورة مريم الهاشمي، الدكتور هيثم يحيى الخواجة، والشاعر والباحث إبراهيم الهاشمي، حيث ستتطرق الحلقة النقاشية إلى حياة وشعر المدني، من خلال كتابي «غربة المدني» للدكتورة مريم الهاشمي، و«النورس المهاجر» للدكتور هيثم يحيى الخواجة، الذي يرصد جانباً من حياة الشاعر الراحل وأدبه.

يلقي المشاركون الضوء على حياة وشعر المدني، ودوره في المشاركة بإنجاز نص شعري، يزخر بالحياة والجمال، وذلك عبر منصة «زووم» الافتراضية.

يذكر أن الشاعر أحمد أمين المدني، ولد عام 1931 بدبي، ودرس في العراق وبريطانيا وفرنسا، وعمل مدرساً ببغداد والشارقة ودبي، نشر أبحاثه وأشعاره في مختلف الصحف والمجلات العربية منذ الخمسينيات، ومن دواوينه الشعرية المنشورة: «حصاد السنين»، «أشرعة وأمواج»، و«عاشق لأنفاس الرياحين». أما مؤلفاته الفكرية والنقدية، فقد ضمت: «التركيب الاجتماعي الديني»، «الشعر الشعبي في الإمارات»، «دراسة في الأدب الأندلسي»، و«دراسة في الفلسفة».

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