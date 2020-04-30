«تشكيل» يطلق مجموعة مصادر إلكترونية للفنانين

المصدر: دبي - البيان

أطلق «تشكيل» مجموعة من الموارد، التي تكفل دعم الرفاه الإبداعي للفنانين والمصممين، الذين يحاولون الصمود في ظلّ الظروف الراهنة، التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وضمان إحراز التقدّم المنشود في حياتهم المهنية.

ويمكن تنزيل كتيّبين «أدوات الفنانين والمصممين لمواجهة الوباء»، و«مصادر إلكترونية للفنانين والمصممين في ظلّ أزمة كورونا» مجاناً من الموقع الإلكتروني لـ«تشكيل»، من أجل إتاحة المجال أمام المهنيين المبدعين، للوصول من مكان واحد إلى الوسائل الكفيلة بتحقيق التعاون، والمضي في بناء الحياة المهنية خلال هذه الأوقات الصعبة، وتسليحهم بأدوات التسويق الرقمي، فضلاً عن تقديم النصائح بشأن الحفاظ على السلامة والصحة النفسية.

وسيخضع كتيّبا الأدوات والمصادر هذان، للتحديث بانتظام لإضافة أحدث الموارد والمدخلات من المهنيين المختصين.

وقالت ليسا باليتشغار نائب مدير مركز تشكيل، «إن الظروف الراهنة تثير القلق لدى الفنانين والمصممين بشأن مستقبلهم، نظراً لافتقارهم في ظلّ الأزمة إلى مصادر الإلهام والإبداع، مشيرة إلى أنه جرى تصميم الموارد المعلوماتية خصيصاً، لتشجيع المجتمع الإبداعي على تحديد أولوياته للرفاه العاطفي ومواصلة الابتكار خلال هذه الأوقات الصعبة».

وأضافت: سيجد المهنيون المبدعون في الدليل الإرشادي «مصادر إلكترونية للفنانين والمصممين» مجموعة من الفرص الفعالة للتطوير المهني والموارد التعليمية القيّمة وسبل التعاون والتنسيق، علاوة على أدوات التسويق الرقمي، التي ستسمح لهم بتعزيز مهاراتهم وتنمية ممارساتهم.

كذلك أطلقنا كتيّب «أدوات الفنانين والمصممين لموجهة الوباء»، بالتعاون مع الاستشارية النفسية الإماراتية في مركز الطب والعلاج النفسي في مدينة دبي الطبية، ريما بني عباسي، لمساعدة الفنانين والمصممين على وضع نظام شامل للرعاية الذاتية، واستكشاف قدراتهم الكاملة على التعبير الإبداعي.

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