«ثقافة أبوظبي».. دور ريادي في حماية التراث الثقافي الحديث

المصدر: (أبوظبي - وام )

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، أمس، حملة لنشر الوعي العام حول التراث الثقافي الحديث في الإمارة، وتحفيز مشاعر الاعتزاز الوطني به، وتشجيع جهود صونه.

وقال معالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «تتيح مبادرة التراث الثقافي الحديث سرد قصتنا الفريدة، منذ بدايات تبلور ملامح الدولة، وصولاً لما أصبحت عليه اليوم، حيث لا يقتصر التراث الحديث على المباني الكبيرة ومدى رمزيتها، بل يشتمل أيضاً على مواقع معمارية وعمرانية غير رسمية وأكثر تواضعاً، تجسد القيم التاريخية أو الاجتماعية أو الثقافية ذات الصلة».

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