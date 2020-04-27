"الشارة".. عطاء تراثي مستمر في ليالي الشهر الفضيل

المصدر: وام

بدأ برنامج «الشارة»، الذي تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي وقناة بينونة بالتعاون مع شركة أبوظبي للإعلام، عرضه يومياً خلال شهر رمضان المبارك.

وقال عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.. إن برنامج الشارة الثقافي والتراثي يأتي كجزء من حرص اللجنة على دعم برامج صون التراث وتعزيز الهوية الوطنية، حيث يسعى هذا البرنامج إلى تعميق الفائدة الثقافية لجميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال إطلاع الجمهور على العادات والتقاليد والشخصيات التاريخية المؤثرة وتاريخ بناء القلاع والأبراج في الدولة، بالإضافة إلى اللهجة الإماراتية والشعر النبطي والأمثال والألغاز والحكايات وتفاصيل البيت الإماراتي القديم وأبرز المهن والصناعات اليدوية، وكل ما يتعلق بتفاصيل موروثنا الثقافي.

وأكد أن برنامج الشارة حظي على مدار أكثر من 10 سنوات باهتمام واسع من المشاهدين من داخل الدولة وخارجها، حيث أسهم ذلك في التعريف بالموروث الشعبي الإماراتي على مستوى العالم العربي، مشيراً إلى أن البرنامج يعد من أبرز برامج المسابقات الرمضانية التي تعنى بالثقافة والتراث بشكل متخصص.

ويقدم برنامج «الشارة» للمشاهدين باقة من الأسئلة التراثية المشوقة التي تحمل في طيّاتها العديد من العادات والتقاليد والمهن المرتبطة بالبر والبحر والموروث الشعبي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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