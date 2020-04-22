ختمات قرآنية وبرامج جديدة في دورة إذاعة دبي للقرآن الكريم الخاصة برمضان

المصدر: البيان الإلكتروني

بدعم من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، أعدت إذاعة دبي للقرآن الكريم من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، دورتها البرامجية الجديدة المخصصة لشهر رمضان المبارك 1441 هجري.

وتتابع إذاعة دبي للقرآن نهجها المعتاد في خدمة كتاب الله وسنة نبيه الكريم على مدار الساعة وباشرت بإعداد البرامج والفقرات وفواصل الأدعية والأذكار والتلاوات اليومية في أوقات متفاوتة بصوت مجموعة من المقرئين لختمة القرآن الكريم. ويبلغ عدد البرامج التي أنتجتها الإذاعة لهذه الدورة الرمضانية 4 برامج، ويمكن ختم القرآن الكريم من خلال الاستماع إلى الأجزاء اليومية وعددها 5 تلاوات، بأصوات نخبة القراء على مدار اليوم في أوقات مختلفة.

بهذا الصدد، أشار عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى تفرد إذاعة دبي للقرآن في اختيارها للبرامج والأدعية والمقرئين خصوصاً في الشهر الفضيل وأضاف: "بدعم من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تستمر إذاعة دبي للقرآن منذ إطلاقها في 6 يونيو 2016 في تحقيق الرؤى الرامية إلى خدمة كتاب الله تعالى وسنة المصطفى عليه أفضل الصوات وأتم التسليم، ومواصلة بث تلاوات عطرة من القرآن الكريم على مدار اليوم، والتركيز على بحور العلم المكنونة في درر آيات القرآن الحكيم وتفسير معانيها لتبث نفحات العلم والمعرفة وتنير طريق كل مسلم، مع الحرص على إنتاج برامج جديدة تلعب دوراً فاعلاً في تعزيز دور الدين في المجتمع والعمل على تقويم أفراده بالهداية والموعظة الحسنة".

ختمات قرآنية

ويمكن الاستماع لتلاوة أجزاء من القرآن الكريم على إذاعة دبي للقرآن في الدورة البرامجية الرمضانية 1441 هـ في الأوقات التالية: ختمة الفجر بصوت الشيخ/ يحيى حوي من الساعة 05:00 – 6:00 صباحاً، الختمة الصباحية بصوت الشيخ/ صلاح الهاشمي من الساعة 09:00 – 10:00 صباحاً، ختمة الظهيرة بصوت الشيخ/ عماد المنصوري من الساعة 14:00-15:00، الختمة المسائية بصوت الشيخ/ أحمد نعينع من الساعة 19:00 – 20:00 مساء، الختمة الليلية بصوت الشيخ/ محمد الكنتاوي من الساعة 02:00 – 03:00 الفجر، وتستمر الختمة اليومية بصوت مجموعة من المقرئين في الأوقات التالية: الساعة 03:00 – 04:00 الفجر، الساعة 07:00 – 08:00 صباحاً، الساعة 11:00-12:00 ظهراً، إضافة إلى تلاوة يومية لسورة البقرة بصوت مقرئ مختلف كل يوم وذلك من منتصف الليل حتى الساعة 02:00 صباحاً.



برامج جديدة

يُبث برنامج "سر العافية" مع المقدم/ وائل عبد الله، طيلة شهر رمضان من الساعة 8:00 – 9:00 صباحاً (ويعاد في الساعة 23:00)، ويتناول الجوانب الروحية للعبادة والتقرب إلى الله بالمقارنة مع صيام الطعام والأوجه الصحية للموازنة بين سلوكيات الفرد في العبادة والصيام الصحيح، والابتعاد عن الاهتمامات الدنيوية والتقرب من مفاهيم الصوم والطاعة الحقيقية خلال الشهر. ويستضيف البرنامج الدكتور/ حسن العشري والدكتور أسامة اللالا.

ويبدأ برنامج "لبدهم يرتدون" يومياً مع فضيلة الشيخ/ خالد إسماعيل، في الساعة 13:00 – 14:00 (يعاد في الساعة 22:00) ويستعرض قيما واخلاقيات ومعان جديدة في مدرسة الصيام من فعل لأوامره، واجتناب لنواهيه، وتقوى لما كتب الله لنا وللأمم التي سبقت، ففي هذا الشهر الفضيل يكتسب الصائم مغانم كثيرة من أعمال صالحات وتزكية للنفس وقيم جليلة تتضاعف في ميزان الحسنات.

ويبث البرنامج الجديد المشترك مع إذاعة الأولى "إن فاتك الفوت ما ينفعك صوت" مع فضيلة الشيخ/ عبد الله موسى، من الساعة 10:00 – 11:00 صباحاً (ويعاد في الساعة 17:00). ويتوجه البرنامج لفئة الشباب تحديداً بالنصح والتنبيه ليزدادوا علماً وثقافة لكل ما هو خير لهم في دينهم ودنياهم ولأنفسهم وأوطانهم ويذكرهم بمرحلة الشباب وما يمكن إنجازه. يعرض البرنامج قصصاً واقعية للآباء والمربين ليستنبطوا منها العبر والدروس، تفادياً للوقوع في نفس الأخطاء ومراعاة لكل ما يبذل لأجلهم من منظور توفير الفرص للحياة الكريمة.

ويتواصل البرنامج الاجتماعي الجديد "الله يسلمنا وياكم" مع العقيد راشد بن ظبوي، في الساعة 16:00 – 17:00 (يعاد في الساعة 17:00) مع مستمعي إذاعة دبي للقرآن ليستعرض قضايا مجتمعية تمس كل بيت إمارتي من خلال ملفات القضايا والبلاغات التي ترد إلى الشرطة، بهدف نشر الوعي واتخاذ الحيطة والحذر. ويستضيف البرنامج مجموعة من المسؤولين العاملين في القيادة العامة لشرطة دبي لتقديم سبل الوقاية والحماية والحلول التي تحول دون تعرضهم لمثل هذه المواقف ويروي الخبير (الضيف) وقائع مستدلاً بأمثلة لقضايا حقيقية بما فيها اعتداء الفئة المساعدة على الأطفال، الاغتصاب، تعاطي المخدرات وغيرها من المواضيع التي تمس المجتمع.