"الشعر للهوية" جلسة تثري محتوى "آداب طيران الإمارات" الرقمي

المصدر: دبي - البيان

أطلقت، أمس، مؤسسة الإمارات للآداب - اللجنة المُنظمة لمهرجان طيران الإمارات للآداب - جلسة «ماذا يُقدم الشعر للهوية» التي جرى تنظيمها في دورة المهرجان 2020، وذلك ضمن سلسلة المحتوى الرقمي الخاص بها.

تضم هذه الجلسة الفريدة من نوعها كلاً من الشاعرة الإماراتية عفراء عتيق، والشاعرة الفلسطينية فرح شما، والنجم الكولومبي الأمريكي الحائز على عدة جوائز كارلوس آندريس غوميز ويدير الجلسة الشاعر جميل عدس.

إذ يستكشف النجوم الثلاثة ما هي المقومات التي تصنع الشاعر بالإضافة إلى مختلف التحديات التي يواجهها الشعراء خلال مسيرتهم، كما يتصدون لمناقشة قضايا الشعر الحديث ودوره في التعبير عن الهوية، بالإضافة إلى تناول النقاش المحتدم حول الشفاهة والتدوين.

لمشاهدة هذه الجلسة وغيرها الكثير ولمواكبة أحدث المنشورات على المنصة الإلكترونية للمهرجان، يرجى الاشتراك في قناة مهرجان طيران الإمارات للآداب على «يوتيوب»، ومتابعة مهرجان طيران الإمارات للآداب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لتسجيل الاشتراك يرجى زيارة الموقع elfdubai.org.

والجدير بالذكر، أن مهرجان طيران الإمارات للآداب شهد في دورته الثانية عشرة مشاركة من أشهر الأدباء، من ضمنهم جين غودال، جو نيسبو، السير رانولف فينيس، السير كريس بونينغتون، تياري جونز، فاطمة بوتو، وجوخة الحارثي، والذين اجتمعوا خلال المهرجان بهدف الإجابة عن أسئلة الجمهور المتنوعة.

ستنشر المؤسسة سلسلة محدودة من الجلسات المسجلة من مهرجان هذا العام خلال هذه الفترة من التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى قائمة من الكتب الموصي بها وقائمة من الموارد الأدبية والتعليمية وتطوير الذات وذلك عبر منصاتها الرقمية، وهذا سيشمل كذلك قوائم القراءة بالإضافة إلى قوائم أخرى مناسبة للأطفال من جميع الأعمار.

ويعد مهرجان طيران الإمارات للآداب احتفالاً أدبياً سنوياً للكلمة المكتوبة والمقروءة، كما يُعد هو الأكبر من نوعه في العالم العربي ويقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كما أنه الحدث الأبرز لمؤسسة الإمارات للآداب، إذ يجمع بين جماهير متعددة الثقافات وبين المواهب الأدبية العالمية والمحلية كما يعزز مكانة الأدب، التعليم، المناقشة وحب القراءة فوق كل شيء.