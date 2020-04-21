زكي نسيبة: بنيتنا المتقدمة عززت حضور وتأثير ثقافتنا

المصدر: (أبوظبي - وام )

أشاد معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، بريادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتمكنها وبجدارة من الانتقال السلس للفضاء الإلكتروني، نظرا لما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة مكنتها من استمرارية نشاطها الثقافي والفني ليس فقط محلياً، بل عالمياً.

وقال معاليه في حوار أجرته معه وكالة أنباء الإمارات «وام» أمس: إن جائحة فيروس «كورونا» كانت صدمة كبيرة على مستوى العالم وشكلت تحديا في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الحياة الثقافية، ونظراً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مختلف حكومات العالم للحد من انتشار الفيروس والمتمثلة في التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي وغيرها من التدابير الرامية إلى حماية أفراد المجتمع تم إغلاق المتاحف وإلغاء أو تأجيل الفعاليات واللقاءات الثقافية والفنية والفكرية.

وأضاف معالي زكي نسيبة، إن هذه الصدمة أثرت بشكل كبير على الحياة الثقافية بصفة خاصة، حيث اضطرت العديد من المؤسسات الثقافية والفنية للانتقال إلى الفضاء الإلكتروني حتى تتمكن من مواصلة الحياة الثقافية والترويج للمنتج الثقافي رغم الظروف الراهنة.

ولفت إلى أن المؤسسات والمتاحف وكذلك الجامعات تمكنت من أن تتجاوز التباعد الاجتماعي والحجر المنزلي من خلال تفعيل نشاطها عبر الفضاء الإلكتروني لتعويض ما فقده الجمهور في هذه الفترة، لا سيما وأن شهري مارس وأبريل من أكثر الأشهر نشاطاً وفعالية في المجال الثقافي والفني.

ونوّه إلى أن دولة الإمارات ومنذ عقود لديها شبكة عالمية على مستوى الاتصال الحكومي والأجهزة ذات المستوى المتقدم وعلى سبيل المثال تمكنت جامعة السوربون في أبوظبي من عرض منتجها الأكاديمي عبر الفضاء الإلكتروني بشكل متقدم عن الجامعة الأم في باريس.

وأشاد معالي زكي نسيبة بمبادرة وزارة الخارجية والتعاون الدولي واستمرارية توجهها الثقافي عبر الدبلوماسية الثقافية من خلال المنصات الإلكترونية.