الخط العربي ينطق بالأمل في «متحدون نقف»

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أطلقت «نحت» للتصاميم، العلامة المحلية المتخصصة في الخط العربي، مبادرة «متحدون نقف»، وهي مبادرة عالمية شارك بها 15 فنان خط من أهم فناني الخط حول العالم، لتقديم رسالة بخطوطهم وبعبارة مشتركة «متحدون نقف» يخطونها بلغاتهم المختلفة، والتي تتضمن «الإسبانية، اليابانية، الإنجليزية، البرتغالية، الروسية، الألمانية، الصينية، الفرنسية،، الإيطالية، التركية، الفارسية، الكورية»، وتأتي هذه المبادرة لتسخير الفن في نشر الأمل في ظل الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم.



وأكد ضياء علام، صاحب المبادرة في حديث لـ«البيان»، أن هذه المبادرة تنطلق من الإمارات باللغة العربية للعالم أجمع، للتعبير عن الدور البناء للفن والإبداع في رسم أبهى حلل التظافر والتكاتف المجتمعي في مواجهة جائحة «كورونا»، وأننا سنتصدى لها باتحادنا وبإيماننا أن اتحادنا قوة، وأوضح علام أنه في مواجهة فيروس «كورونا» جميعنا له دور ودورنا الأكبر هو البقاء في المنزل، لتخفيف عبء العمل والجهود المبذولة من قبل الخطوط الدفاعية الأمامية من كوادر في المجال الطبي، والأمني في العالم، ولأن الفنانين جزء مهم من المجتمع، ارتأيت أن أحد أهم أدوارنا أن ننقل رسالتنا ومبادراتنا ومساهمتنا في التصدي لهذه الأزمة بطريقتنا وكل فنان بلغته، لنوجه رسالة للمجتمع أننا سنتصدى لهذه الظروف كلنا في صف واحد.



وحول أهمية تسخير الفن في إيصال الرسالة وبث الأمل، أشار علام إلى أن الفن أداة تواصل واتصال عالمية، لذلك اخترنا في هذه المبادرة أن يكون الخط أساس رسالتنا لتصل للجميع كل بلغته، بعبارة واحدة فقط نفهمها ونعيها ونؤمن بها جميعاً، وقال إن في هذه الظروف الاستثنائية نستطيع كل في موقعه أن نصنع فرقاً، ودعا الفنانين أن يستمروا في نشر الجمال وزراعة الأمل بفنهم وإبداعاتهم كل يوم.



والجدير بالذكر أن علامة نحت للتصاميم، هي العلامة الأولى من نوعها في الوطن العربي والإمارات والمتخصصة بمنتجات الخط العربي المختلفة، والتي أسسها فنان الخط العربي ضياء علام – صاحب فكرة المبادرة والمساهم فيها.