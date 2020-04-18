جامعة زايد تحتفي بفوز أحد أساتذتها بجائزة الشيخ زايد للكتاب

المصدر: وام

احتفت جامعة زايد بفوز د. محمد آيت ميهوب أستاذ اللغة والآداب العربية بكلية التربية بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2020، فرع الترجمة، عن ترجمته كتاب "الإنسان الرومنطيقي" للفيلسوف والأديب الفرنسي جورج غوسدورف (1912 – 2000)، الصادر عن معهد تونس للترجمة.

وأكد الدكتور محمد آيت ميهوب أن الجائزة تعد من أهم الجوائز ليس في المنطقة العربية فحسب، ولكن على المستوى العالمي أيضاً، وذلك لرفعة قيمتها وموضوعية لجان تحكيمها واعتمادها أحدث معايير التحكيم و أكثرها دقة.

وأعرب ميهوب عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز.. وقال: "الفوز بهذه الجائزة يعتبر إنجازاً علمياً و أدبياً رائعاً، وخطوة كبيرة جداً في مسيرة كل باحث أو مترجم أو أديب.. لذلك غمرتني سعادة لا توصف و أنا أتلقى اتصال الدكتور علي بن تميم الأمين العام للجائزة ليعلمني بخبر فوزي".

وأضاف أن فوز هذه الترجمة بجائزة الشيخ زايد للكتاب سيمنح الكتاب انتشاراً أوسع وشهرة أكبر، وسيكون عاملاً أساسياً لتحفيز عموم القراء على مطالعته والباحثين المختصين في النقد العربي عامة والأدب الرومنطيقي خاصة على اكتشافه والاستفادة منه.. معرباً عن أمله في أن تكون هذه التجربة مفيدة لطلبة جامعة زايد.