رغم تأجيله.. "أبوظبي للكتاب" يستقبل المشاركات في برنامج "أضواء على حقوق النشر"

المصدر: البيان الإلكتروني

أكّدت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي استمرارها في استقبال الطلبات لبرنامج "أضواء على حقوق النشر" 2020 الذي يتزامن عادة مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب رغم التأجيل الذي طال المعرض، نظراً للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

يأتي قرار الدائرة انطلاقًا من إيمانها بأهمية دعم الناشرين خصوصاً في ظلّ الظروف الراهنة، حيث يتيح البرنامج للعارضين المسجّلين شراء حقوق الترجمة أو إبرام اتّفاقية التحويل إلى كتاب صوتي أو كتاب إلكتروني، مع العارضين أو الزوار التجاريين المسجّلين الذي كانوا عازمين على المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2020 .

وفي هذا الإطار اعتبر عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن المضيّ قُدُمًا ببرنامج "أضواء على حقوق النشر" يعكس المساعي الحثيثة التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب لدعم الناشرين في ظلّ الظروف الراهنة، حيث تشهد القطاعات الاقتصادية حول العالم تحدّيات كبيرة لعل أبرزها التحديات التي تواجه القطاع الثقافي.

وأضاف: "إن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عازمة على دعم الناشرين والكتّاب والمترجمين، وكل أولئك الذين يلهموننا بالكلمة، فالثقافة هي قوّة تحصّننا من الداخل وتؤدي حاليًا دورًا أكثر أهمية في مجتمعنا، بحيث توحّدنا وتزيد من عزمنا. وعندما يتجاوز العالم أجمع هذه المحنة، نكون قد نجحنا في حماية ثقافتنا وتحصين قطاعاتنا الإبداعية".

كانت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قد أعلنت في وقت سابق، عن التفاصيل المتعلقة بأحكام وشروط الفئتين الجديدتين المدرجتين ضمن برنامج "أضواء على حقوق النشر"، وهما فئتا الكتاب الرقمي والكتاب الصوتي. إذ تسعى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي إلى تعزيز انتشار المحتوى العربي، ووصوله إلى مختلف فئات المجتمع، والمهتمين بالحصول على المعرفة وتناقلها، حيث يشهد قطاع النشر الإلكتروني نمواً ملحوظاً، بينما يلقى الكتاب الصوتي رواجاً كبيراً بين المهتمين بالكتاب والقراءة.

تجدر الإشارة أنّ القيمة المالية لمنحة التحويل إلى كتاب رقمي تتراوح بين 1000 و2000 دولار أميركي، بينما تتراوح القيمة المالية لمنحة التحويل إلى كتاب صوتي بين 1500 و2500 دولار أميركي.

ويستمرّ فريق عمل البرنامج في تلقي طلبات التقديم إلى "برنامج أضواء على حقوق النشر" بفئاته الثلاثة حتى 15 مايو المقبل. وسينظر في الطلبات عقب ذلك من قبل لجنة مختصّة.

وانطلق برنامج "أضواء على حقوق النشر" من خلال منحة الترجمة عام 2009، وساهم في إصدار أكثر من 600 عنوان في مجالات متنوعة تشمل كتب الأطفال والكتب التعليمية، والتاريخية، والعلوم الاجتماعية وغيرها من المجالات العلمية والتثقيفية، وتتراوح قيمة المنح المالية للأعمال المترجمة ما بين 2500 دولار أمريكي لكتب الأطفال والشباب، و 4 آلاف دولار للكتب العامة. واستفاد من المنحة حتى اليوم أكثر من 120 دار نشر، وتمت ترجمة مؤلفات أدبية وكتب موجهة للكبار والأطفال عن اللغات الفرنسية والألمانية والسويدية والإنجليزية وغيرها الكثير.