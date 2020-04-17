"بحر الثقافة" تستضيف سلامة العميمي للحديث عن مبادرة "معا نحن بخير"

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

استضافت مؤسسة بحر الثقافة عن بعد وتحت شعار "ملتزمون يا وطن" سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، للحديث عن مبادرة "معا نحن بخير "، وذلك في إطار محاضرة تفاعلية جاذبة، وبإدارة شيخة راشد الشامسي، ومشاركة وحضور عدد كبير من أعضاء وضيوف مؤسسة بحر الثقافة.

تجدر الإشارة إلى أن الشيخة روضة بنت محمد بن خالد آل نهيان هي مؤسِّسة ورئيس «مؤسسة بحر الثقافة»، التي تهدف إلى تطوير المهارات الثقافية والمعرفية للمجتمع الإماراتي، وفتح أبواب الحوار مع المبدعين في شتى المجالات.

وقالت سلامة العميمي: "تقوم هيئة معًا على 5 ركائز رئيسية، وهي الحاضنة والمسرع الاجتماعي، والتعاقد الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية، والصندوق الاجتماعي، وإدارة التواصل. وأنوه إلى أنه تم إطلاق برنامج نحن بخير لإعطاء المجتمع فرصة المشاركة في دعم جهود حكومة أبوظبي الرامية إلى مواجهة التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة. ويجمع البرنامج، الذي أطلقته الهيئة كافة فئات المجتمع، حيث يفتح الباب أمام المساهمات المالية والعينية من الأفراد والشركات لتقديم الدعم للجميع".

وأضافت: "ويهدف برنامج نحن بخير إلى تعزيز التضامن الاجتماعي من خلال استقبال المساهمات المالية والتطوعية والعينية من الأفراد والشركاء، وتوحيد وتسهيل قنوات المساهمة المجتمعية في إمارة أبوظبي، وتخصيص عوائد البرنامج للمعونات والمستلزمات المجتمعية الطبية والغذائية والتعليمية بالتعاون مع الشركاء المعنيين".

ولفتت العميمي إلى أبرز مستجدات "مبادرة معا نحن بخير "، والتي تتمثل في أكثر من 8000 مساهم، وتوفير أكثر من 1000 غرفة كمساهمات عينية للعاملين في المجال الطبي، وتوفير سبعين ألف وجبة غذائية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وقسم المسؤولية المجتمعية في الاتحاد للطيران ومد يد العون للمتواجدين بأحد مراكز الحجر الصحي في أبوظبي، مؤكدة أن أفراد المجتمع في أبوظبي أبدوا استجابات رائعة، وقدموا خير مثال على روح التعاون ومد يد العون لمن يحتاجها.