(فيديو) يورونيوز: القوز بدبي.. حيث الفن والحياة

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت "يورونيوز" إن مدينة القوز بالإمارات نجحت في أن تتحول من مجرد منطقة صناعية إلى القلب النابض للمشهد الفني في دبي.

وأضافت: أثبت هذا الحي الفني العريق حضوره في قلب المشهد الإبداعي على الصعيد المحلي والعالمي، وتحول إلى نقطة جذب للسياح والمستثمرين على حد سواء.

يضم شارع القوز، إضافة إلى صالات العرض العصرية، أفضل المقاهي والمعارض الفنية واستديوهات الأفلام والصور واللوحات.

واستعرضت "يورونيوز" خلال حلقة أمس من "بوست كارد دبي" أبرز ما يتميز به هذا الحي العريق، قائلة إنه خلف جدران هذه المستودعات تخفي القوز ما هو أكثر من الفن العالمي، هناك حيث تجد الفن والحياة.

مشاريع شديدة الإثارة

وفصلت قائلة: أي من المشاريع في القوز تأتي مع لمسة شديدة الإثارة، من "كافيه رايدر"، وهو كافية ومتجر لبيع الدراجات النارية في آن واحد. إلى ميرزام، مصنع الشوكولاته وفيه مكان للجلوس في شارع السركال.

يمكنك أيضًا اكتشاف مواهبك المخفية في ورش العمل الخلاقة. وأن تتعلم كيفية تصنيع العطر الخاص بك في "أو أو لا لاب". وأيضا قد تختار الانضمام إلى دورة للفنون في الشارع المقابل، وتحديدا في "ذي جامجار".

ونقلت "يورونيوز" عن مدرسة الفنون من "ذي جامجار" تيليكا دسوزا، قولها: "لدينا ورشة عمل تسمى الإبداع الحدسي، وهي تجمع بين تمارين التأمل والفنون. نستخدم جميع أنواع المواد الفنية المختلفة ونقوم ببعض حركات التأمل عند البداية، لذا يشعر الجميع بالاسترخاء خلال وبعد انتهاء الدرس".

وإن كنت من محبي التسوق، تضيف "يورونيوز"، فإن خيارات البيع بالتجزئة تمتد من المحال التجارية المستقلة إلى صالات العرض التي تشبه المتاحف، مثل سيارات "نوستالجيا كلاسيك" الرائعة.

يمكنك أيضا الاستثمار من خلال شراء سيارة كلاسيكية مثل مرسيدس-بنز 190 س ل رودستر، وهي جزء من المجموعة الحالية التي تتضمن بعضًا من أفضل سيارات رولز رويس وفيراري.

وإن وصلت إلى سوق الفنون، فمن المؤكد أنك جئت إلى المكان الصحيح. وكل ما هو معلق على الجدران هو متاح للبيع، لذا يمكنك العثور على تذكار مثالي.