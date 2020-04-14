«زايد للكتاب» تكرم فائزيها في بث مباشر عبر الإنترنت

المصدر: (أبوظبي - البيان)

دعت جائزة الشيخ زايد للكتاب لحضور البث المباشر لأول حفل تكريم افتراضي للفائزين بالدورة الرابعة عشرة يوم الخميس 16 أبريل في الساعة 5 عصراً بتوقيت الإمارات عبر قناة اليوتيوب الخاصة بالجائزة ومواقع التواصل الاجتماعي @zayedbookaward

تُمنح جائزة الشيخ زايد للكتاب، التي تحظى برعاية ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لصناع الثقافة، والمفكرين، والمبدعين، والناشرين، والشباب، عن مساهماتهم في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح في إثراء الأدب والثقافة العربية. ويتم خلال البث المباشر الاحتفاء بالفائزين أثناء تسلمهم جوائزهم، وهم: د. سلمى الخضراء الجيوسي، فلسطين/‏‏‏‏ الأردن - شخصية العام الثقافية.

ومنصف الوهايبي، تونس - الآداب، وحيدر قاسم، العراق - المؤلف الشاب، وابتسام بركات، فلسطين/‏‏‏‏ الولايات المتحدة - أدب الطفل، محمد آيت ميهوب، تونس - الترجمة، مترجم من الفرنسية إلى العربية، ومجلة بانيبال، بريطانيا - النشر والتقنيات الثقافية، وتمنح لمارغريت أوبانك والمؤلف العراقي صموئيل شمعون – مؤسسي ومحرري المجلة. وريتشارد فان لوين، هولندا - الثقافة العربية في اللغات الأخرى.